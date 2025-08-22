SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Kilmar Abrego, un hombre cuya deportación por error en marzo a su natal El Salvador lo convirtió en la cara visible de la cruzada antiinmigración del presidente Donald Trump, fue liberado de un centro de detención en Tennessee este viernes, confirmó su abogado.

Por 
France 24
Kilmar Ábrego, de 30 años, fue deportado a El Salvador el 15 de marzo.

Kilmar Ábrego, de 30 años, fue deportado a El Salvador el 15 de marzo, a pesar de una medida de un tribunal de inmigración de 2019 que lo impedía debido al riesgo de persecución por parte de pandillas.

Fue devuelto a Estados Unidos en junio para enfrentar cargos penales por transportar migrantes que viven sin permiso en el país.

El migrantes vivía en Maryland con su esposa, su hijo y dos de los hijos de ella antes de su deportación. Sus abogados afirman que contrataron a una empresa de seguridad privada para transportarlo de regreso a Maryland, donde deberá presentarse ante un oficial de supervisión preventiva tras su liberación.

¿Puede ser deportado a Sudán del Sur?

Es posible que Abrego no esté libre por mucho tiempo. Una vez en Maryland, los funcionarios de inmigración podrían detenerlo e iniciar un proceso de deportación. El Gobierno ha dicho que podría intentar deportarlo a México o Sudán del Sur.

Su caso atrajo amplia atención ya que durante meses la Administración Trump no tomó medidas aparentes para traerlo de regreso a pesar del reconocimiento de un funcionario de que su deportación fue un “error administrativo” y la orden de un juez federal de facilitar su regreso.

Ábrego se declaró inocente. Sus abogados han instado a la jueza federal de distrito Waverly Crenshaw, con sede en Nashville, Tennessee, a desestimar los cargos, argumentando que la Fiscalía lo atacó indebidamente en represalia por presentar una demanda contra su deportación injusta.

El mes pasado, Crenshaw confirmó la orden de la magistrada estadounidense Barbara Holmes para que Ábrego fuera liberado de la prisión preventiva, al encontrar que no era un peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga.

Pero Holmes retrasó la liberación de Abrego un mes a petición de sus abogados. A estos les preocupaba que, una vez liberado, Abrego pudiera ser detenido por agentes de inmigración y deportado rápidamente a un país distinto de El Salvador.

La jueza federal de distrito Paula Xinis en Greenbelt, Maryland, que supervisa la demanda civil de Ábrego que impugna la legalidad de su deportación, ha ordenado desde entonces que los funcionarios den a sus abogados un aviso de tres días antes de enviarlo a un tercer país, para darles la oportunidad de impugnar su expulsión.

Más sobre:Kilmar ÁbregoEE.UU.El SalvadordeportaciónTennesseeTrumpMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Juzgado condena a colegio Alianza Francesa por responsabilidad en muerte de alumno y daño moral

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Caso Moisés Órdenes: declaran culpables a tres acusados por golpiza a manifestante a tres días del 18-O en Ñuñoa

Lo más leído

1.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

2.
Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

Cancelan amenaza de tsunami en la Antártica chilena tras sismo de magnitud 7,6

3.
“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

4.
Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

Elizalde confirma que los seis menores de edad chilenos detenidos en disturbios en Argentina fueron liberados

5.
Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

Comando o La Moneda: el tironeo interno de Camila Vallejo

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

“Frío histórico” y hasta -9 °C para Santiago: hasta cuándo perdura la nieve y la lluvia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Sondeo Descifra: el 83% de los chilenos está de acuerdo con una ley de eutanasia

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Fiesta de la Longaniza en Chillán: revisa la programación de artistas y cómo ver el evento

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Universidad de Chile vs. Everton por TV y streaming

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes
Chile

Revisa las actividades gratuitas del Día de los Patrimonios para Niñas, Niños y Adolescentes

Carabineros desvincula a dos uniformados de Calama tras dar positivo en un control preventivo de drogas

Carabineros: INDH participa en Consultivo de Generales 2025 de la policía uniformada

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión
Negocios

Los accionistas de los bancos Security y Bice aprueban la fusión

Inflación, crisis bancaria, autonomía y hasta la dictadura: el relato de Rosanna Costa en el centenario del Banco Central

Trump confirma acuerdo con Intel para que el gobierno controle el 10% de la compañía

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez
Tendencias

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Terremoto 7.5 en la Antártica chilena, ¿es indicador de un sismo más fuerte?

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga
El Deportivo

El Betis de Pellegrini vence al Alavés y suma su primer triunfo en LaLiga

La sinceridad de Hugo González tras el empate de Colo Colo ante Palestino: “Hay que rescatar que no se perdió”

Más de un mes sin ganar: Colo Colo queda en blanco ante Palestino en el inicio de la era post Almirón

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo
Cultura y entretención

El año mágico de Joan Didion: cuando el dolor y los fantasmas de una autora se convierten en un credo

Deftones regresa con su nuevo disco Private music

Tata Barahona se reúne con Fernando Ubiergo en su nuevo single de homenaje a los gatos

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia
Mundo

Publican la transcripción de la entrevista de Ghislane Maxwell con el número dos del Departamento de Justicia

Kilmar Ábrego García, deportado por error y devuelto a EE.UU., es liberado de la cárcel en Tennessee

Padre del asesinado senador Miguel Uribe sustituye a su hijo como precandidato presidencial en Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo