Dejan en prisión preventiva a inspector de colegio de Villa Alemana imputado por violación de una alumna de 6 años

En prisión preventiva fue dejado el inspector del colegio Altomonte de Villa Alemana detenido durante esta semana, imputado por violación de una menor de seis años que sería alumna de este establecimiento.

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana aceptó la petición por parte del Ministerio Público de dejar al sujeto, de iniciales R.I.L.H., en prisión preventiva, imputado por el delito consumado de violación de menor de 14 años. Se estableció un plazo de investigación de seis meses.

La denuncia contra el inspector se habría registrado el pasado 18 de agosto, luego que la víctima le relatara lo ocurrido a su padre.

“Estos hechos habrían ocurrido ayer (lunes 18 de agosto) aproximadamente a las 3 de la tarde en el interior del establecimiento educacional, donde el imputado habría solicitado a la víctima de tan solo 6 años de edad realizar un juego, instantes en que él aprovecha para realizar la conducta típica constitutiva del delito de violación", detalló el pasado martes sobre el caso la fiscal regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo.

Tras darse a conocer el caso, el establecimiento educacional desvinculó al funcionario. Mientras tanto, durante el día de su captura por parte de la policía, algunos apoderados se habían reunido a las afueras del colegio para agredirlo.