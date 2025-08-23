Hallan con vida a uno de los tripulantes de lancha siniestrada en Punta Arenas

Este sábado la Gobernación Marítima de Puerto Williams confirmó el hallazgo de un tripulante de la Moto Nave “Ana Belén”, siniestrada el pasado 21 de agosto en Punta Arenas de la región de Magallanes.

Según la gobernación, se trata de Juan Andrés Rojas Casco, quien fue encontrado con vida.

El sobreviviente fue localizado en una roca cerca de Bahía Sea por unos pescadores de la zona.

Desde la Gobernación Marítima indicaron que desde el Helicóptero N-44 se lanzó un nadador de rescate que lo ayudó a nadar hasta la LSR-4430, donde recibió los primeros auxilios médicos.

Según la institución, las labores de búsqueda se mantienen activas en el área para dar con el paradero del resto de la tripulación.

Además, en la zona continúan desplegados medios de superficie y aeromarítimos que apoyan las tareas de búsqueda y rescate.

Cabe destacar que los cuatro pescadores son de nacionalidad paraguaya y que la lancha a motor se hundió 200 kilómetros al sur de Punta Arenas, en la región de Magallanes.