SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Presidente Boric destaca captura de prófugos de cárcel de Valparaíso y señala: “La batalla de la delincuencia se la vamos a ganar”

“Esto lo hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia, estén donde estén", aseveró Boric.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

En la inauguración de la cuarta edición del Día de los Patrimonios para de niños, niñas y adolescentes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la reciente captura de los tres prófugos de la cárcel de Valparaíso y cómo el trabajo para enfrentar la delincuencia contempla también el fomento de actividades culturales.

Los tres reos -Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda- se mantenían prófugos desde la madrugada del jueves 14 de agosto. En esa ocasión, cortaron los barrotes de sus celdas y se deslizaron hacia el exterior por una tirolesa artesanal que estaba sujeta al techo de un módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba afuera del penal. Todos se encontraban recluidos en un módulo especial para reos de alto compromiso delictual.

(De derecha a izquierda) Juan González, Jairo González, Claudio Fornes.

Desde el Museo Artequín en Quinta Normal, el Mandatario inició su discurso explicando el origen de la iniciativa cultural enfocada en los niños: “Porque tenemos la convicción como gobierno, que en la medida en que las familias, la ciudadanía, sientan que la ciudad les es propia, que son parte de algo común, algo que trasciende nuestras propias experiencias vitales, algo que se conjuga con la historia de Chile, podemos tener una sociedad más cohesionada, una sociedad más segura, es que también hemos decidido, en conjunto con la Ministra de Cultura, instaurar el Día del Patrimonio de los Niños y Niñas".

Seguidamente, calificó como “una muy buena noticia” la captura de los reos y sostuvo: “Esto lo hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia, estén donde estén. A todos los delincuentes, les digo desde acá, desde Quinta Normal, que la mayoría de los chilenos y chilenas quieren vivir en paz, seguros y tranquilos y que ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y esa tranquilidad. Y como Estado, no vamos a permitir que eso siga sucediendo".

El Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes 2025.

“Y por eso, en conjunto con Carabineros, con la PDI, hemos desplegado todas las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos mejorado infraestructura, hemos mejorado las herramientas de los policías, aumentado la dotación de las policías en todo Chile”, destacó.

En esa línea, mencionó que “se han mejorado los procedimientos que nos permiten hoy día contar con mejor inteligencia para apresar, por ejemplo, al sicario de Meiggs, que pensó que saliendo del país iba a poder quedar impune. No, señor. Para poder detener a todos quienes han atentado contra la fuerza pública, que es la garantía del orden y la paz que tiene que hacer el Estado. Para perseguir a estos reos que intentaron fugarse. Se fugaron y los encontramos. Y estamos fortaleciendo la seguridad de las cárceles".

El Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes 2025.

“Y esto lo digo hoy día porque se combina justamente con esto. Hay algunos que se preguntarán qué tiene que ver cultura y seguridad. Tiene mucho que ver. Porque las ciudades, la ciudadanía, las sociedades, que valoran su patrimonio, que están más organizadas, que hacen a los niños y las niñas parte de sus espacios públicos, son ciudades más seguras", planteó.

El Jefe de Estado cerró su alocución con un mensaje dirigido a quienes cometen delitos: “La batalla de la delincuencia se la vamos a ganar. Y se la vamos a ganar persiguiéndolos, encarcelándolos cuando sea necesario, pero además ocupando nuestro patrimonio. Porque ese 99% de Chile, que es trabajador, que se levanta temprano en la mañana, que se saca de la cresta durante todo el año, quiere vivir en paz y quiere ocupar sus lugares, como este Museo Artequín. Así que, en esos dos caminos paralelos, vamos a seguir trabajando como gobierno de manera incansable".

Lee también:

Más sobre:Gabriel BoricDía de los PatrimoniosNNAPrófugosCárcel de Valparaíso

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Tras ser liberado de la cárcel: EE.UU. busca deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda

El presidente de Finlandia asegura que a Trump se le está “agotando la paciencia” con Putin

Quién es Luis Vera, el hermano “Iván Mordisco”, detenido en Colombia

Dejan en prisión preventiva a inspector de colegio de Villa Alemana imputado por violación de una alumna de 6 años

Hallan con vida a uno de los tripulantes de lancha siniestrada en Punta Arenas

Encuentran a adulto mayor en situación de calle fallecido en vía pública de Peñalolén

Lo más leído

1.
Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

Seremi de Salud confirma que pescado enlatado chino vendido como jurel en realidad era carne de caballa

2.
Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

Triunfo para Vodanovic: Corte de Santiago rechaza excluir a la Municipalidad de Maipú del desafuero del diputado Lavín

3.
Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

4.
Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Mario Marcel explica su renuncia al Ministerio de Hacienda: “Se trata de rebalancear un poco los énfasis en la vida”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Eutanasia: el lento avance de una idea que la mayoría de los chilenos respalda

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Qué es un ACV, la lesión cerebral que padece el humorista chileno Willy Benítez

Es tiempo de partir
opinión

Es tiempo de partir

Por Mario Marcel
Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Cómo “resucitar” un televisor con obsolescencia por software en la era del streaming

Servicios

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Tottenham por TV y streaming

Dejan en prisión preventiva a inspector de colegio de Villa Alemana imputado por violación de una alumna de 6 años
Chile

Dejan en prisión preventiva a inspector de colegio de Villa Alemana imputado por violación de una alumna de 6 años

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Hallan con vida a uno de los tripulantes de lancha siniestrada en Punta Arenas

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”
Negocios

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

¿El fin del activismo corporativo?

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

El primer golpe para Guardiola: el Tottenham brilla en Etihad para vencer al Manchester City
El Deportivo

El primer golpe para Guardiola: el Tottenham brilla en Etihad para vencer al Manchester City

Independiente se lava las manos tras la tragedia: “Que el argentino no vuelva a quedar a merced de los violentos”

La U contrata a un estudio de abogados en Argentina y lanza duro recado: “Nuestros hinchas siguen siendo maltratados”

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC
Finde

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Lo que debes saber sobre las entradas para las fondas del Parque O’Higgins y el Parque Padre Hurtado de La Reina

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Tras ser liberado de la cárcel: EE.UU. busca deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda
Mundo

Tras ser liberado de la cárcel: EE.UU. busca deportar a Kilmar Ábrego García a Uganda

El presidente de Finlandia asegura que a Trump se le está “agotando la paciencia” con Putin

Quién es Luis Vera, el hermano “Iván Mordisco”, detenido en Colombia

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo