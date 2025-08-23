Presidente Boric destaca captura de prófugos de cárcel de Valparaíso y señala: “La batalla de la delincuencia se la vamos a ganar”

En la inauguración de la cuarta edición del Día de los Patrimonios para de niños, niñas y adolescentes, el Presidente Gabriel Boric se refirió a la reciente captura de los tres prófugos de la cárcel de Valparaíso y cómo el trabajo para enfrentar la delincuencia contempla también el fomento de actividades culturales.

Los tres reos -Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda- se mantenían prófugos desde la madrugada del jueves 14 de agosto. En esa ocasión, cortaron los barrotes de sus celdas y se deslizaron hacia el exterior por una tirolesa artesanal que estaba sujeta al techo de un módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba afuera del penal. Todos se encontraban recluidos en un módulo especial para reos de alto compromiso delictual.

(De derecha a izquierda) Juan González, Jairo González, Claudio Fornes.

Desde el Museo Artequín en Quinta Normal, el Mandatario inició su discurso explicando el origen de la iniciativa cultural enfocada en los niños: “Porque tenemos la convicción como gobierno, que en la medida en que las familias, la ciudadanía, sientan que la ciudad les es propia, que son parte de algo común, algo que trasciende nuestras propias experiencias vitales, algo que se conjuga con la historia de Chile, podemos tener una sociedad más cohesionada, una sociedad más segura, es que también hemos decidido, en conjunto con la Ministra de Cultura, instaurar el Día del Patrimonio de los Niños y Niñas".

Seguidamente, calificó como “una muy buena noticia” la captura de los reos y sostuvo: “Esto lo hemos señalado en todos los tonos. Pueden intentarlo de una u otra manera, pero los vamos a encontrar y los vamos a someter a la justicia, estén donde estén. A todos los delincuentes, les digo desde acá, desde Quinta Normal, que la mayoría de los chilenos y chilenas quieren vivir en paz, seguros y tranquilos y que ustedes son una pequeña minoría que perturba esa paz y esa tranquilidad. Y como Estado, no vamos a permitir que eso siga sucediendo".

El Presidente Gabriel Boric en la inauguración del Día de los Patrimonios para niños, niñas y adolescentes 2025.

“Y por eso, en conjunto con Carabineros, con la PDI, hemos desplegado todas las herramientas necesarias para enfrentar la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico. Hemos mejorado infraestructura, hemos mejorado las herramientas de los policías, aumentado la dotación de las policías en todo Chile”, destacó.

En esa línea, mencionó que “se han mejorado los procedimientos que nos permiten hoy día contar con mejor inteligencia para apresar, por ejemplo, al sicario de Meiggs, que pensó que saliendo del país iba a poder quedar impune. No, señor. Para poder detener a todos quienes han atentado contra la fuerza pública, que es la garantía del orden y la paz que tiene que hacer el Estado. Para perseguir a estos reos que intentaron fugarse. Se fugaron y los encontramos. Y estamos fortaleciendo la seguridad de las cárceles".

“Y esto lo digo hoy día porque se combina justamente con esto. Hay algunos que se preguntarán qué tiene que ver cultura y seguridad. Tiene mucho que ver. Porque las ciudades, la ciudadanía, las sociedades, que valoran su patrimonio, que están más organizadas, que hacen a los niños y las niñas parte de sus espacios públicos, son ciudades más seguras", planteó.

El Jefe de Estado cerró su alocución con un mensaje dirigido a quienes cometen delitos: “La batalla de la delincuencia se la vamos a ganar. Y se la vamos a ganar persiguiéndolos, encarcelándolos cuando sea necesario, pero además ocupando nuestro patrimonio. Porque ese 99% de Chile, que es trabajador, que se levanta temprano en la mañana, que se saca de la cresta durante todo el año, quiere vivir en paz y quiere ocupar sus lugares, como este Museo Artequín. Así que, en esos dos caminos paralelos, vamos a seguir trabajando como gobierno de manera incansable".