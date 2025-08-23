SUSCRÍBETE
Nacional

Detienen a los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso

Los sujetos se mantenían prófugos desde hace una semana. El operativo fue ejecutado por el OS9 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía de Valparaíso.

Paz RubioPor 
Paz Rubio

En la madrugada de este sábado, los tres reos de alta peligrosidad que se habían fugado de la cárcel de Valparaíso desde hace más de una semana fueron capturados.

La información fue confirmada por el Ministerio Público esta mañana. El operativo, en tanto, fue ejecutado por el OS9 de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Regional de Valparaíso.

“El día de hoy a las 1.20 am en la plaza de peaje El Totoral en la comuna de Copiapó se produjo la detención de don Claudio Fornes Vicuña, Juan González Quezada y Jairo González Miranda. Las tres personas que se fugaron el pasado 14 de agosto desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Valparaíso”, comunicó el fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.

Fornes Vicuña, González Quezada y González Miranda se mantenían prófugos desde la madrugada del jueves 14 de agosto. En esa ocasión, cortaron los barrotes de sus celdas y se deslizaron hacia el exterior por una tirolesa artesanal que estaba sujeta al techo de un módulo y al chasis de un vehículo que los esperaba afuera del penal.

Los tres, según Gendarmería, se encontraban recluidos en un módulo especial para reos de alto compromiso delictual. Juan González Quezada había sido condenado a presidio perpetuo calificado por el homicidio del suboficial mayor David Florido, perpetrado en 2022. Jairo González Miranda, a su vez, había sido condenado a la misma pena por el homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez en 2019. Claudio Fornes, en tanto, estaba cumpliendo una sentencia de tres años y un día por tráfico de drogas y además figura como imputado por el delito de robo con homicidio.

Durante la semana posterior a la fuga, transcendió que las diligencias investigativas llevadas a cabo por Fiscalía y Carabineros han consistido en el levantamiento de evidencia biológica del vehículo abandonado por los prófugos fuera del penal, así como la interceptación de los móviles de los prófugos, incautaciones a sus familiares y controles vehiculares.

