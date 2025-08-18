SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Fiscalía cerca redes familiares de prófugos de cárcel de Valparaíso e intercepta sus comunicaciones

Durante las últimas horas, los investigadores ya tomaron declaraciones e incluso incautaron un dispositivo telefónico de una familiar de uno de los tres prófugos, quienes escaparon del penal la madrugada del viernes.

José Carvajal VegaPor 
José Carvajal Vega
SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Eran cerca de las 2.30 de la madrugada del viernes, cuando en medio de una densa niebla, el gendarme Ignacio Herrera de la torre de vigilancia 4 de la Cárcel de Valparaíso divisó que tres internos estaban huyendo del recinto penitenciario a través de una tirolesa de acero.

Se trataba de Jairo Adonis González Miranda (25), Juan Israel González Quezada (25) y Claudio Alexander Fornes Vicuña (34), quienes habían atado la cuerda metálica al techo de la cárcel y el otro extremo, con ayuda desde el exterior, a un vehículo estacionado afuera de la cárcel. La cinematográfica escena les permitió salir del recinto deslizándose por la tirolesa, como si se tratara de una práctica de canopy.

“Una vez reforzado la línea de fuego, se procedió a realizar el censo de la población penal de la totalidad del módulo 105. Cabe señalar que en la celda 67 se encontraría un barrote cortado”, se lee en el reporte de la Bitácora Web cuando se reportó lo ocurrido.

Raul Zamora/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Desde entonces han pasado poco más de tres días y el hecho no sólo ha generado cuestionamientos al gobierno y a Gendarmería, sino que también ha puesto en alerta a las policías y al Ministerio Público, los que buscan dar con el paradero de los avezados delincuentes.

La indagatoria ha tomado especial relevancia dado que el prontuario e historial delictual de los internos, ahora prófugos de la justicia, no es menor. En el caso de Jairo González, se encontraba en prisión por el robo con homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez, ocurrido el 2019 en Providencia. Respecto de Juan González, se encontraba en la cárcel por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros David Florido en 2022. En tanto el tercer prófugo, de apellido Fornes, estaba recluido por tráfico de drogas.

Del plan candado a las interceptaciones

Tras quedar al descubierto el escape de los tres internos del módulo 105 de la cárcel ubicada en el sector de La Pólvora, y una vez denunciado el hecho por parte de Gendarmería, la Fiscalía Regional de Valparaíso activó la investigación para dar con los prófugos, la que se inició con la dictación de las órdenes de detención en contra de los tres sujetos que ahora están imputados, además, por los delitos de qubrantamiento de condena, connivencia en la fuga y evasión culpable.

En paralelo, Carabineros activó el denominado “plan candado” que consiste en el cierre de las principales vías de la ciudad con el fin de detectar si los sujetos estaban saliendo de la zona. Como aquello no fue posible, ahora también existen anillos para realizar controles vehiculares.

Pero más allá del operativo, la Fiscalía también ya avanza con importantes diligencias en la indagatoria que quedó a cargo del fiscal jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia.

Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Por ejemplo, el Laboratorio de Carabineros y el OS-9 de la policía uniformada, según fuentes del caso, ya levantó la evidencia biológica del vehículo encontrado afuera del recinto penal. En esa línea, este automóvil sería uno de los principales antecedentes, hasta ahora, para seguir la ruta de los prófugos.

Junto con aquello, fuentes del caso también exponen que durante el fin de semana el ente persecutor solicitó al Juzgado de Garantía de Valparaíso las interceptaciones telefónicas de los prófugos.

Además se levantó la información del círculo familiar de los investigados con el objetivo de ir cercando el entorno de los imputados. Con esa información en mano, además se realizaron algunas incautaciones a una familiar cercana de uno de los prófugos, quien registra una llamada con él ocurrida a mediados de agosto.

Por otro lado, tal y como lo había adelantado el Ministerio Público, también se tomó la declaración de los funcionarios de Gendarmería, así como también de cercanos al prófugo. En el mismo caso, también se está trabajando en el levantamiento de cámaras del sector, lo que permitirá conocer la ruta de escape de los sujetos.

El historial penitenciario

Días antes de que se produjera su escape, uno de los internos se encontraba sancionado por Gendarmería debido a mal comportamiento. Se trata de Claudio Fornes, quien, según los antecedentes de la institución penitenciaria, recibió 20 días de castigo sin visitas dado que participó en una riña al interior del recinto de La Pólvora.

Sebastián Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En la misma cárcel, y además de la última falta disciplinaria, Fornes tenía tres sanciones previas. La primera de ellas es de octubre de 2023 por participar en una riña. La siguiente fue por trepar un muro hacia otro patio y la tercera fue por portar o fabricar un arma blanca.

Pero no es el único con un extenso historial carcelario. Jairo González por su parte, también registra pasos por la cárcel de Valdivia y La Serena, donde fue sancionado por amenazar a los gendarmes, romper una ventana y en tres ocasiones por ser descubierto con teléfonos.

Más sobre:Prófugos cárcel ValparaísoCárcel de ValparaísoValparaísoFiscalíaPrófugosMinisterio Público

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Un mochilazo en contra y alcaldes exigiendo medidas: crece la presión sobre el Mineduc por movilizaciones estudiantiles

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Boric interviene en negociación parlamentaria: se reúne por Zoom con presidentes de partido para destrabar distrito clave

Lo más leído

1.
Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

Elecciones presidenciales en Bolivia: Rodrigo Paz gana en primera vuelta y se perfila balotaje con Jorge “Tuto” Quiroga

2.
Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

Contrarreloj: los nudos que resta resolver en las candidaturas al parlamento

3.
Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

Enviado especial de Trump afirma que Putin aceptó que EE.UU. ofrezca a Ucrania garantías de seguridad similares a las de la OTAN

4.
Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

Quién es quién en el mercado avícola: Los dueños de los huevos

5.
Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Con Almirón fuera de Colo Colo: familia de Mirko Jozic arremete contra ByN y el plantel en medio de la crisis del Cacique

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Crean un ejército de microrobots capaces limpiar arterias bloqueadas

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

Registran un tanque con banderas de Rusia y de EE.UU. recorriendo campo de batalla en Ucrania

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

¿Cuánto pan se puede comer sin engordar?

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Así fue el momento en que el sicario del “Rey de Meiggs” fue detenido en Colombia

Servicios

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Cómo participar en el sorteo de una gift card de $170 mil que ofrece BancoEstado

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Comienza la venta de entradas para show de Ricky Martin en el Claro Arena

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Estos son los próximos feriados que quedan durante el año

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía
Chile

Frente Amplio suelta candidatura de Elisa Loncon y PC le ofrece cupo senatorial en La Araucanía

Las razones de Jara para mantener un rol secundario en la negociación parlamentaria

Los nudos entre Chile Vamos y republicanos: la decisión de la UDI de “blindar” a Ebensperger

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB
Negocios

Marcel adelanta revisión al alza en proyección de crecimiento para 2025 tras favorable cifra de PIB

Jara tras reunión con el gran empresariado: " Hubo varios puntos de confluencia"

Codelco pide a Sernageomin reiniciar obras en proyectos estructurales a casi tres semanas de fatal accidente

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia
Tendencias

Quién es Rodrigo Paz Pereira, el candidato que sorprendió y pasó a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Quién es Jorge “Tuto” Quiroga, el exmandatario conservador que irá a segunda vuelta en las elecciones de Bolivia

Estos son 2 potenciales escenarios sobre cómo podría terminar la guerra en Ucrania, según analistas

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón
El Deportivo

Con el Superclásico a la vista: el plan de emergencia que prepara Colo Colo tras la caída libre de Jorge Almirón

Plantación de araucarias une a las seis sedes de los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025

La lesión que desarma el plan de la U para la revancha con Independiente por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas
Cultura y entretención

De la última Palma de Oro al debut de C. Tangana: guía de Sanfic con 10 películas destacadas

Cómo el General Zod en Superman 2, marcó la carrera de Terence Stamp

Muere a los 87 años Terence Stamp, actor que encarnó al villano de Superman

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia
Mundo

Renovación de figuras en la política y el voto castigo: Las claves del triunfo de Rodrigo Paz en Bolivia

Zelensky llega a la Casa Blanca para encuentro con Trump por guerra de Rusia en Ucrania

Zelenski se reunirá con múltiples líderes europeos previo a la cita con Trump en la Casa Blanca

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro
Paula

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro

Del amor propio al rechazo: el retorno de los estereotipos de belleza en las nuevas generaciones

“Reservado para el placer”: ¿Es buena idea agendar los encuentros sexuales?