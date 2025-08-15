SUSCRÍBETE
Nacional

Homicida del carabinero David Florido y asesino de Albertina Martínez: quiénes son los tres reos fugados desde la cárcel de Valparaíso

Los sujetos habrían escapado durante la madrugada de este viernes aprovechando la hora del encierro y utilizando un cable de acero como tirolesa.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Homicida del carabinero David Florido y asesino de Albertina Martínez: quiénes son los tres reos fugados desde la cárcel de Valparaíso SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Con amplio prontuario policial y delitos de alta connotación son parte de los antecedentes de los tres reos de la cárcel de Valparaíso que se fugaron durante la madrugada de este viernes y que estarían siendo buscados por Carabineros.

Según detalló Gendarmería en un comunicado, “el escape se concretó mientras la población penal se encontraba en horario de encierro en sus respectivos módulos, ocasión en la cual el personal apostado en un puesto de vigilancia alerta que internos estarían ejecutando una fuga, constituyéndose personal de servicio de manera inmediata en el lugar“. Habrían concretado su escape utilizando un cable de acero como tirolesa.

En detalle, las identidades de los fugados, de acuerdo a lo averiguado por La Tercera, son las siguientes: Jairo Adonis González Miranda, Juan Israel González Quezada y Claudio Alexander Fornes Vicuña.

Al respecto, el director nacional (s) de Gendarmería, Rubén Pérez, confirmó que se trata de tres reos de alta peligrosidad, ya que dos de ellos están condenados por presidio perpetuo calificado; y que, preliminarmente, no habría indicios de algún acto de corrupción en el marco de la fuga.

Condenado por el crimen de Albertina Martínez

Jairo González se encontraba condenado a presidio perpetuo calificado por el delito de robo con homicidio. El sujeto fue condenado por el asesinato de la fotógrafa Albertina Martínez el pasado 20 de noviembre de 2019, esto tras irrumpir en su departamento, golpearla y sustraer diversas especies.

Hasta ahora, solo había cumplido cinco años y medio de la condena.

Homicida del carabinero David Florido

Juan González Quezada fue condenado el pasado 21 de abril de 2025 por el homicidio del suboficial mayor de Carabineros, David Florido.

El hecho se habría desarrollado el pasado 10 de junio de 2022, cuando el funcionario policial asistió a un procedimiento en una barbería en Pedro Aguirre Cerda. Allí, González Quezada le habría disparado a Florido en su cabeza durante un enfrentamiento entre los antisociales y la policía.

Hasta su fuga, solo había cumplido poco más de tres años de condena.

Finalmente, Claudio Fornes Vicuña, sobre quien pesaba una condena de 3 años y un día de presidio, por el cual aún le restaba un año de reclusión.

