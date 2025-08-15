Gendarmería confirma fuga de tres reos desde cárcel de Valparaíso con ayuda del exterior

En la mañana de este viernes, Gendarmería de Chile comunicó que tres reos se fugaron del Complejo Penitenciario de Valparaíso con ayuda del exterior.

La institución informó que el escape ocurrió cuando los internos estaban en horarios de encierro en sus respectivos módulos y que el personal en los puestos de vigilancia se percató que tres reos intentaban huir. Cuando los gendarmes acudieron al lugar señalado para evitar la huida, los internos concretaron su escape mediante un cable de acero.

Posteriormente, se activaron los protocolos para casos de fuga y se censó a la población penal. Adicionalmente, se informó al Ministerio Público de esta situación y se activó la coordinación con las policías para capturar a los internos.

En forma paralela, Gendarmería ordenó la apertura de un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades dentro de la institución.