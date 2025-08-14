Gendarmería destituye a cuatro coroneles por viajar al extranjero con licencias médicas

Santiago, 13 de agosto 2025. Sin acceso a la prensa se realiza formalizacion de los seis detenidos vinculados al secuestro del empresario de Quilicura. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El director nacional (s) de Gendarmería de Chile, Rubén Pérez, anunció la destitución de cuatro del alto mando por viajar fuera del país mientras se encontraban con licencia médica, esto revelado por el informe de la Contraloría General de la República (CGR).

“Esto sienta un precedente y fija un estándar en materia de exigencia a aquellos altos mandos que tienen el deber de fiscalizar el funcionamiento del servicio en los más altos niveles y en consecuencia esto también fija una posición clara y categórica de parte de Gendarmería en materia de control y de responsabilidad frente a la comunidad”, señaló la autoridad.

En esa línea, Pérez lamentó la pérdida de personal, pero aseveró que se deben “tomar decisiones ejemplarizadoras en el contexto de orden y de la probidad administrativa”.

Junto con ello, el director nacional (s) anunció que no solo se efectúo la destitución de los cuatro coroneles, sino que existe un quinto funcionario que ocupa un cargo de dirigente sindical, y está siendo investigado a través de un sumario.

“Entendemos que es un hecho de máxima gravedad que ha sido públicamente difundido y respecto de que existe consenso social respecto a la seriedad con que se debe abordar este asunto”, indicó Pérez.

Desde la institución penitenciaria han realizado una investigación de casos individuales tras el informe de Contraloría que reveló que 1.067 funcionarios viajaron al extranjero mientras estaban con licencia médica.