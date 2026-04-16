Cadem: 49% está de acuerdo con megarreforma del gobierno de Kast y rebaja de impuestos de primera categoría concentra el mayor rechazo

Tras los anuncios del Presidente José Antonio Kast en su primera cadena nacional sobre su megarreforma, un 49% de los encuestados se manifestó de acuerdo con la iniciativa, según un adelanto de la encuesta Plaza Pública Cadem. En contraste, otro 46% declaró estar en desacuerdo.

Este miércoles, a partir de las 21 horas, el Mandatario presentó el plan, que se ha transformado en el eje central de su administración y que contempla una serie de medidas orientadas a fomentar el empleo y la inversión, además de modificaciones tributarias estructuradas en cinco grandes áreas.

El sondeo, en un adelanto de su entrega semanal, consultó: “En general, ¿está de acuerdo o en desacuerdo con el paquete de medidas del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Presidente Kast?”. Frente a ello, un 49% se mostró a favor, principalmente hombres (57%), personas mayores de 55 años (70%) y quienes se identifican con la derecha (88%).

En tanto, un 46% expresó su rechazo a la iniciativa legal que será ingresada al Congreso durante la próxima semana. Este grupo está compuesto mayoritariamente por mujeres (54%), personas de entre 18 y 34 años (63%), residentes de la Región Metropolitana y personas que se identifican con la izquierda (88%).

Encuesta Plaza Pública - Cadem - Apoyo o rechazo al Plan de Reconstrucción Nacional

Rebaja de impuestos genera mayor rechazo

Cadem también consultó por el nivel de respaldo a medidas específicas contenidas en el megaproyecto.

La rebaja gradual del impuesto de primera categoría del 27% al 23% aparece como la propuesta con mayor nivel de rechazo, con un 40% de desaprobación, mientras que un 47% respalda la medida.

Con el mismo nivel de rechazo (40%) figura la rebaja por 12 meses al impuesto a las donaciones, frente a un 42% de apoyo.

Por su parte, la reducción de los tiempos para la tramitación de permisos medioambientales registra un 36% de desacuerdo, mientras que un 52% se muestra favorable a agilizar estos procesos.

Entre las medidas con mayor respaldo destaca la ampliación del financiamiento del Fondo de Emergencia para las regiones de Ñuble y Biobío, que alcanza un 80% de aprobación, frente a un 10% de rechazo.

En la misma línea, el subsidio al empleo formal obtuvo un amplio apoyo, con un 78% de respaldo y solo un 13% en desacuerdo.

Encuesta Plaza Pública - Cadem - Medidas del plan de Reconstrucción

Tramitación de la megarreforma

El estudio de opinión también consultó sobre la forma de tramitación de la megarreforma propuesta por el Ejecutivo.

Esto porque se presentará como una ley miscelánea, pese a contener aspecto a discutir en distintas materias, como financiamiento a la reconstrucción, rebaja de impuestos o eliminación de contribuciones.

Ante lo anterior, Cadem consultó si se está de acuerdo con la tramitación del proyecto como un conjunto o de manera separada.

Un 63% cree que debería tratarse cada medida por separado y un 34% aprueba que su discusión parlamentaria sea en un solo texto legal.