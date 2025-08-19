Inspector de colegio en Villa Alemana es detenido tras denuncia en su contra por abuso sexual a alumna de 6 años

Un inspector que hasta hace poco se desempeñaba en el Colegio Altomonte de Villa Alemana, Región de Valparaíso, fue desvinculado de sus funciones y detenido tras ser denunciado por abuso sexual contra una menor de edad.

El sujeto fue aprehendido en medio de su jornada laboral en el recinto educacional. Ante la indignación por el caso, algunos de los apoderados se reunieron en las afueras del colegio para agredir al imputado mientras estaba siendo escoltado por los uniformados.

La víctima se trata de una alumna de 6 años que pertenece a la misma comunidad escolar que el presunto atacante.

La fiscal regional de Instrucción y Flagrancia, Daniela Quevedo, detalló que la denuncia fue presentada el lunes 18 de agosto, luego de que la víctima le relatara a su padre sobre lo sucedido.

“Estos hechos habrían ocurrido ayer aproximadamente a las tres de la tarde en el interior del establecimiento educacional, donde el imputado habría solicitado a la víctima de tan solo 6 años de edad realizar un juego, instantes en que él aprovecha para realizar la conducta típica constitutiva del delito de violación", indicó la persecutora.

El Ministerio Público activó una serie de diligencias, entre ellas, ordenó pericias a las cámaras de seguridad que registraron indicios del delito cometido por el imputado.

Tras la denuncia, el colegio comunicó la desvinculación del funcionario y reafirmó su compromiso con la integridad de los estudiantes.

En el comunicado destacan que “la protección y el bienestar superior de los estudiantes es prioridad absoluta”.

“Tomaremos todas las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y confiable, abordando de manera integral la circunstancia descrita", se lee en el documento.

Asimismo, apelaron a ”mantener la confianza en la institución escolar y colaborar en la prevención, comunicando cualquier inquietud o información relevante".