Encuentran a adulto mayor en situación de calle fallecido en vía pública de Peñalolén

La mañana de este sábado se registró el hallazgo de un adulto mayor en situación de calle fallecido en Peñalolén, en la Región Metropolitana.

El hecho habría sido conocido por Carabineros alrededor de las 8:20 de la mañana, según información policial preliminar. El fallecido habría sido encontrado en la intersección de calle Frontera con pasaje Afluente.

Por el momento, por orden del Ministerio Público, el procedimiento fue adoptado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros para los peritajes iniciales y posteriormente al Servicio Médico Legal (SML) para evaluaciones adicionales respecto a su causa de muerte.

Por el momento, la policía no ha detallado el motivo de su deceso.

Recordemos que esta jornada fue una de las más heladas en la capital durante este 2025. Tras el paso de un sistema frontal que dejó alrededor de 21,1 mm de agua caída el jueves, los termómetros bajaron considerablemente durante el viernes y el sábado. Este sábado se esperaban mínimas de -3°C.

Por el anterior, además de en la Región Metropolitana, el Ministerio de Desarrollo Social decretó Código Azul para las comunas de San Felipe, Los Andes, Rancagua, Curicó, Talca y Chillán. La medida perdurará hasta el domingo 24 de agosto a las 13:00 horas.