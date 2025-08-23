Choque múltiple y encerrona se desarrollan casi paralelos en Cerrillos: Carabineros logró detener a dos sujetos

Un choque múltiple y una encerrona se produjeron la mañana de este sábado en el sector de Américo Vespucio con Camino a Melipilla, en la comuna de Cerrillos. Debido al actuar rápido de Carabineros, que trataban primeramente el accidente mencionado, se logró frustrar el actuar de los antisociales y capturar a dos de ellos.

Según la información preliminar compartida por Carabineros, debido a la presencia de hielo en el pavimento, nueve vehículos habrían chocado en el lugar. Por el momento, no habrían personas lesionadas por el hecho y la mayoría de los automóviles habrían tenido daños leves.

Mientras se desarrollaba esta emergencia, antisociales intentaron una encerrona unos 100 metros cerca del lugar, la cual fue alertada a Carabineros precisamente por las personas que se habían visto afectadas por el choque múltiple.

“Es por eso que este oficial, más el personal que me enorgullece comandar, vamos inmediatamente a ver esta situación, donde repelemos el ataque. Logramos la detención de dos individuos, mientras que uno de ellos nos apunta con un arma de fuego tipo pistola, la cual está recuperada. Personal, no cierto, hace justificadamente de su arma de servicio viendo el ataque inminente, el auxilio de la víctima en este caso y el peligro a la víctima ante un delito flagrante", detalló el teniente Juan Pablo Letelier, oficial de ronda Prefectura Santiago Rinconada.

Según informó Carabineros, un segundo sujeto involucrado en el hecho delictivo habría intentado fugarse saltando desde la rotonda. Sin embargo, habría sido prontamente capturado también.

Tras el actuar de Carabineros se logró recuperar, además de dos armas de fuego que deberán ser periciadas, un arma blanca que se encontraba al interior del vehículo de los antisociales. La persona víctima de la encerrona no habría sufrido lesiones.