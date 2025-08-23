Accidente en Ruta 68: peatón fallece tras ser chocado por un bus

Santiago, 12 de marzo de 2024 Una menor de edad resulto fallecida tras un atropello de un bus de Red en Vicuna Mackena y Argomedo. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Alrededor de las 23.00 horas del viernes, un peatón falleció en un accidente de tránsito que involucró a un bus en la Ruta 68, que conecta la Región de Valparaíso con la Metropolitana.

El teniente de Carabineros Pedro Hargous, oficial de ronda de la Prefectura Santiago Occidente, informó que el siniestro vial ocurrió en el kilómetro 6,6 en dirección al poniente de la citada ruta.

En ese tramo, el transeúnte habría cruzado por un paso no habilitado. El bus perteneciente a una empresa privada habría colisionado con él de manera frontal.

Posteriormente, los pasajeros fueron evacuados y se realizó el control de rutina al chofer. Los exámenes arrojaron que éste no conducía bajo los efectos del alcohol ni de las drogas.

El Ministerio Público determinó que la Sección de Investigación Policial (SIP) y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se encarguen de las pericias. De momento, no se ha determinado la edad ni la identidad del fallecido.