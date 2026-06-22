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    Fiscalía presenta acusación en caso por robo a sucursal de Brinks en Rancagua

    Son 186 testigos, 250 medios de prueba material, documental y digital, además de 46 peritos, los que la Fiscalía de O’Higgins espera presentar en el juicio.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Fiscalía de Análisis Criminal O’Higgins presentó acusación contra 26 de los 34 imputados formalizados por el robo de $12 mil millones desde la sucursal de Rancagua de la empresa de transporte de valores Brinks, ocurrido el 16 de agosto de 2024.

    Siete de los 34 imputados que fueron formalizados ya se encuentran condenados.

    Ahora, el Ministerio Público espera fecha para la audiencia de preparación y juicio propiamente tal, esperando presentar el cúmulo de antecedentes obtenidos en la indagatoria que se desarrolló en coordinación con el OS9 de Carabineros.

    Son 186 testigos, 250 medios de prueba material, documental y digital, además de 46 peritos, los que la Fiscalía de O’Higgins espera presentar.

    El robo se concretó a eso de las 13.00 horas del viernes 16 de agosto de 2024, en la capital de O’Higgins.

    Usando pelucas largas y caracterizados con uniformes de color azul similares a los utilizados por el personal de la empresa, cuatro integrantes de la banda ingresaron a las dependencias de la firma de transporte de valores.

    Tras acceder al dinero y abandonar la sucursal, la banda quemó vehículos en varios puntos de la ciudad como acción distractora para facilitar su escape.

    Los cabecillas del robo involucraron a funcionarios de la empresa y exfuncionarios de Carabineros para el desarrollo del plan.

    La mayor parte del dinero sigue siendo buscada.

    Hasta fines de 2024, el conteo de dinero recuperado era de alrededor de $420 millones.

    Más sobre:BrinksRancaguaFiscalía de O'Higgins

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