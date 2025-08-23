Nuevo ataque incendiario en La Araucanía termina con cinco máquinas quemadas

Un nuevo ataque incendiario se registró durante la madrugada de este sábado en la Región de La Araucanía, donde desconocidos quemaron múltiples máquinas de una empresa en la zona.

De acuerdo a la información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 3:30 de la madrugada, en el kilómetro 7 de la Ruta S-156, puntualmente en la empresa Territoria, donde el nochero que trabajaba en el lugar fue intimidado por tres sujetos encapuchados, los cuales portaban armas largas, y le robaron el celular y gritaron para que se retirara del lugar.

Al momento de escapar en su camioneta, es que este se percató del fuego en el campamento y que las máquinas que se estaban quemando.

De acuerdo a lo que detalló el teniente de Carabineros, coronel Osvaldo Villarroel, Prefectura Cautín, “Hoy en horas de la madrugada, tres sujetos encapuchados y armados ingresan a una faena forestal del sector de Corrales. En ese lugar amenazan al nochero y lo ahuyentan del lugar y luego proceden a la quema de cinco maquinarias y dos estructuras”.

En total fueron cinco maquinarias de una empresa subcontratada las que fueron quemadas y que corresponden a una motoniveladora, una retroexcavadora, un trineumático, un skinner y un twiinch, así como un carro de arrastre y un comedor propiedad de la empresa.

Según la información preliminar, en el lugar no se habrían encontrado pancartas, ni panfletos, ni rayados, tampoco se registraron personas lesionadas.

La fiscalía dispuso la concurrencia del personal de Labocar y OS-9 de Carabineros para que realicen las primeras diligencias.