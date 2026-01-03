Tribunal Supremo de Brasil permite a hijos de Bolsonaro visitarlo en la cárcel pese a régimen cerrado

El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, admitió este viernes la solicitud de los hijos de expresidente brasileño Jair Bolsonaro para visitarlo en prisión, donde cumple una pena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado, en su mayor parte en régimen cerrado.

“Por tanto, cumplidos los requisitos legales, autorizo la visita permanente de Carlos Nantes Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro y (la hija menor), hijos del condenado, y su hijastra Leticia Marianna Firmo da Silva, independientemente de cualquier autorización posterior”, sostuvo De Moraes en declaraciones recogidas por la Agência Brasil.

Sin embargo, quedó excluido de la medida Eduardo Bolsonaro, el que huyó a Estados Unidos a principios de 2025 para evitar su entrada en prisión y a quien la Policía Federal de Brasil ordenó este viernes regresar a su país para ejercer su cargo de secretario en esa fuerza de seguridad.

El régimen penitenciario de Bolsonaro restringe sus salidas al exterior, así como las visitas que puede recibir. El mes pasado, De Moraes ya aceptó que la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, pudiera acudir a la prisión.

Sin embargo, estas visitas quedan reducidas a solo cuatro semanales con una duración de media hora, en las que solamente puede acudir un familiar cada vez. Los horarios y días están también debidamente acordados.

Esta concesión tuvo lugar un día después de que el exjefe de Estado de Brasil regresara a la cárcel, luego de recibir el alta médica del hospital en que se recuperaba de cirugías por hernia inguinal y una crisis de hipo.

El segundo de los hijos de Bolsonaro, Carlos, denunció además este viernes que su padre está siendo víctima de “un ejercicio reiterado de abuso de poder” cometido por De Moraes, instructor de la causa por golpe de Estado, después de que le negara una nueva petición de arresto domiciliario al salir del centro hospitalario.