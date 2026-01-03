SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil permite a hijos de Bolsonaro visitarlo en la cárcel pese a régimen cerrado

    El juez Alexandre de Moraes autorizo la visita permanente al expresidente brasileño de todos su hijos a excepción de Eduardo, quien huyó a Estados Unidos a principios de 2025.

    Por 
    Europa Press
     
    Lya Rosen
    El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro. Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc

    El juez del Tribunal Supremo de Brasil, Alexandre de Moraes, admitió este viernes la solicitud de los hijos de expresidente brasileño Jair Bolsonaro para visitarlo en prisión, donde cumple una pena de 27 años y tres meses por intento de golpe de Estado, en su mayor parte en régimen cerrado.

    “Por tanto, cumplidos los requisitos legales, autorizo la visita permanente de Carlos Nantes Bolsonaro, Flávio Nantes Bolsonaro, Jair Renan Valle Bolsonaro y (la hija menor), hijos del condenado, y su hijastra Leticia Marianna Firmo da Silva, independientemente de cualquier autorización posterior”, sostuvo De Moraes en declaraciones recogidas por la Agência Brasil.

    Sin embargo, quedó excluido de la medida Eduardo Bolsonaro, el que huyó a Estados Unidos a principios de 2025 para evitar su entrada en prisión y a quien la Policía Federal de Brasil ordenó este viernes regresar a su país para ejercer su cargo de secretario en esa fuerza de seguridad.

    El régimen penitenciario de Bolsonaro restringe sus salidas al exterior, así como las visitas que puede recibir. El mes pasado, De Moraes ya aceptó que la esposa del expresidente, Michelle Bolsonaro, pudiera acudir a la prisión.

    Sin embargo, estas visitas quedan reducidas a solo cuatro semanales con una duración de media hora, en las que solamente puede acudir un familiar cada vez. Los horarios y días están también debidamente acordados.

    Esta concesión tuvo lugar un día después de que el exjefe de Estado de Brasil regresara a la cárcel, luego de recibir el alta médica del hospital en que se recuperaba de cirugías por hernia inguinal y una crisis de hipo.

    El segundo de los hijos de Bolsonaro, Carlos, denunció además este viernes que su padre está siendo víctima de “un ejercicio reiterado de abuso de poder” cometido por De Moraes, instructor de la causa por golpe de Estado, después de que le negara una nueva petición de arresto domiciliario al salir del centro hospitalario.

    Más sobre:BrasilJair BolsonaroExpresidenteCárcelVisitasHijosAlexandre de MoraesMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Guardia Costera de EE.UU. continúa búsqueda de sobrevivientes de ataque contra supuestas lanchas de narcotráfico

    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago

    ONU exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    EE.UU.: FBI afirma haber frustrado en Carolina del Norte un ataque terrorista inspirado en el Estado Islámico

    Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    Lo más leído

    1.
    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    Perú endurece su postura migratoria y advierte que negará el ingreso a extranjeros irregulares

    2.
    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    La ONU muestra su “alarma” por el ataque de Ucrania contra una ciudad ocupada que dejó más de 25 muertos

    3.
    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    Maduro recibe a enviado de Xi Jinping en medio de las tensiones con EE.UU.

    4.
    Guardia Costera de EE.UU. continúa búsqueda de sobrevivientes de ataque contra supuestas lanchas de narcotráfico

    Guardia Costera de EE.UU. continúa búsqueda de sobrevivientes de ataque contra supuestas lanchas de narcotráfico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    Qué causa el 50% de los ataques cardíacos en mujeres jóvenes, según un reciente estudio

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    5 mitos sobre la leche, aclarados por expertos en salud

    Servicios

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo ver la primera Superluna de 2026 y la lluvia de estrellas Cuadrántidas

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Cuándo salen los resultados de la PAES 2025 y cómo postular a la Admisión 2026

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago
    Chile

    Evacuan a pasajeros desde vuelo con destino a Antofagasta por aviso de bomba en Aeropuerto de Santiago

    Encuentran cuerpo de joven desaparecido tras accidente acuático en Puerto Varas

    “Se pudo haber hecho desde el principio” y “dichos se contradicen con documentos”: legisladores reaccionan a explicaciones de Aguilera por cirugía a su madre

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos
    Negocios

    BYD adelanta a Tesla y ahora es el nuevo líder mundial en autos eléctricos

    Ex candidata a Fiscal Nacional, Marta Herrera, asumirá como nueva gerenta en Codelco

    Caso Factop: Antonio Jalaff incumple arresto domiciliario parcial en Pucón

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos
    Tendencias

    Cómo conseguir que tus objetivos de este año se cumplan, según una científica experta en hábitos

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”
    El Deportivo

    Joaquín Sosa repasa la estadía de Maximiliano Falcón en Colo Colo: “Me gustaría dejar algo de eso”

    Cambia Avellaneda por Rosario: Gabriel Arias tiene nuevo equipo en el fútbol argentino

    Cristián Zavala vuelve a Colo Colo: el sentido adiós del delantero a Coquimbo Unido

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas
    Cultura y entretención

    Quinta edición de FOCALMODE en MUT: fotografía contemporánea a través de 22 series inéditas

    Las 15 nuevas series más esperadas de 2026

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    Tribunal Supremo de Brasil permite a hijos de Bolsonaro visitarlo en la cárcel pese a régimen cerrado
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil permite a hijos de Bolsonaro visitarlo en la cárcel pese a régimen cerrado

    Guardia Costera de EE.UU. continúa búsqueda de sobrevivientes de ataque contra supuestas lanchas de narcotráfico

    ONU exige a Israel que anule la revocación de licencias a más de una treintena de ONG internacionales

    Regenerar la piel desde dentro
    Paula

    Regenerar la piel desde dentro

    Año nuevo, la balanza y el eterno propósito de bajar de peso

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año