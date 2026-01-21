Trump afirma que EE.UU. es “el único capaz de proteger Groenlandia” y pide negociaciones para comprarla

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asiste a la 56ª reunión anual del Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, Suiza, el 21 de enero de 2026.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha afirmado este miércoles que Estados Unidos es “el único país capaz de proteger Groenlandia” ante las crecientes tensiones geopolíticas a nivel mundial y ha pedido abrir negociaciones para comprar el territorio, el cual ha descrito como un “gran pedazo de hielo”.

Durante su intervención con motivo del Foro Económico Mundial que está teniendo lugar en la ciudad suiza de Davos, el magnate neoyorquino ha descartado el uso de la fuerza, pero ha lamentado la “falta de gratitud” de Dinamarca respecto al asunto.

"That's our territory": Trump uses Davos speech to push for Greenland https://t.co/yPcIzSLCpc — TIME (@TIME) January 21, 2026

“Debimos quedárnoslo tras la Segunda Guerra Mundial”, ha afirmado, al tiempo que ha explicado que Estados Unidos “luchó a favor de Dinamarca y les devolvió el territorio”. “Son unos ingratos”, ha añadido.

Así, ha recalcado que “todo lo que pide Estados Unidos es conseguir Groenlandia, incluyendo el título de propiedad y los derechos de propiedad. Porque se necesita la propiedad para poder defenderla”, ha dicho. “No se puede defender con un contrato de arrendamiento”, ha añadido.

“A nivel legal, no sería defendible de esa forma, por lo que queremos ese pedazo de hielo para proteger al mundo, pero no nos lo dan. Nunca hemos pedido nada. Podríamos habérnolos quedado, pero no lo hicimos. Así que ahora tienen una opción: pueden decir que sí, y lo apreciaremos, o decir que no, y lo recordaremos”, ha recalcado.

President Trump says he "won't use force" to acquire Greenland as he defends his reasoning for U.S. ownership. https://t.co/nxB42qBs84 — CBS News (@CBSNews) January 21, 2026

“Lo digo con respeto hacia Dinamarca, a cuya gente amo, y cuyos líderes son muy buenos. Solo nosotros podemos proteger esta masa de hielo enorme, desarrollarla y mejorarla para que sea bueno y seguro para Europa y también para nosotros. Esa es la razón por la que busco negociaciones, para adquirir Groenlandia, tal y como hemos hecho con otros territorios a lo largo de la historia y como han hecho algunos países europeos”, ha sostenido.

En este sentido, ha hecho hincapié en que “no hay nada malo” con la compra de estos territorios, “muchos de los cuales, de hecho, ahora son grandiosos”. “Esto no será una amenaza para la OTAN; esto mejorará la seguridad de la Alianza al completo. Estamos siendo tratados de forma injusta”, ha declarado.

Groenland: "il est temps que l'OTAN assume son rôle" demande Donald Trump depuis Davos pic.twitter.com/F5SlYJpfCL — BFM (@BFMTV) January 21, 2026

“Este es un asunto crucial para nuestra seguridad nacional y, de hecho, ha sido nuestra política durante cientos de años, evitar la entrada de estas amenazas en nuestro hemisferio, y lo hemos logrado con éxito. Nunca hemos sido más fuertes que ahora, y esto es lo que los presidentes estadounidenses han estado impulsando desde hace dos siglos: comprar Groenlandia”, ha aseverado.

“Se me está criticando de forma muy negativa. Tengo un respeto tremendo por el pueblo de Groenlandia y también por el danés. Tremendo. Cada país de la OTAN tiene la obligación de defender su propio territorio, y la realidad es que ningún país está en posición de defender Groenlandia, aparte de Estados Unidos. Somos una gran potencia, más de lo que la gente entiende”, ha explicado.

nothing new from trump davos speech other than saying he wouldn’t use force against greenland…which was never on the table.



will make headlines. but carney’s speech is the one that mattered. — ian bremmer (@ianbremmer) January 21, 2026

En este sentido, ha recordado que durante la Segunda Guerra Mundial, Dinamarca “cayó en manos alemanas tras seis meses de combates y fue totalmente incapaz de defenderse o de defender Groenlandia”. “Entonces, nos comprometimos, hicimos lo que era necesario, nos sentimos en la obligación y enviamos nuestras fuerzas para mantener el territorio”, ha insistido.

“No tuvieron oportunidad de conquistarla. Y lo intentaron. Dinamarca lo sabe. Literalmente, establecimos bases en Groenlandia para Dinamarca. Luchamos por Dinamarca. No luchábamos por nadie más. Luchábamos para salvarla, para salvar un gran y hermoso trozo de hielo. Es difícil llamarlo tierra”, ha subrayado.

Por otra parte, ha hecho hincapié en la importancia de “contar con aliados fuertes, y no débiles”. “Queremos que Europa sea fuerte. Nuestro país hace frente ahora a graves riesgos. (...) Groenlandia es un lugar estratégico situado entre Estados Unidos, Rusia y China”, ha apuntado.