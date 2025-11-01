OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción

El presidente de Estados Unidos advirtió que suspenderá toda la ayuda al país africano y que podría lanzar una ofensiva “rápida y violenta” si el gobierno nigeriano no actúa frente a los asesinatos de cristianos.

Por 
Roberto Martínez
 
Europa Press
Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una severa advertencia al gobierno de Nigeria -la nación más poblada de África y su principal potencia económica-, al señalar que su administración podría ordenar una intervención militar si las autoridades del país no logran frenar lo que calificó como el “asesinato sistemático de cristianos” a manos de “islamistas radicales”.

En una publicación en Truth Social, su red social, el mandatario escribió:

“Si el gobierno de Nigeria continúa permitiendo la matanza de cristianos, Estados Unidos detendrá de inmediato toda ayuda y asistencia, y podría entrar en ese ahora deshonrado país ‘disparando a lo loco’, para erradicar completamente a los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades”.

El mandatario republicano aseguró además que ha instruido a su “Departamento de Guerra” a prepararse para una posible acción, advirtiendo que, en caso de ataque, este sería “rápido, violento y dulce, tal como los terroristas atacan a nuestros queridos cristianos”.

Bajo este tenor, su mensaje culmina con una amenaza directa: “¡ADVERTENCIA: el gobierno nigeriano más vale que se mueva rápido!”.

Nigeria bajo observación

Las declaraciones de Trump se producen un día después de que su administración designara oficialmente a Nigeria como “país particularmente preocupante”, acusando al gobierno del presidente Bola Tinubu de permitir ataques sistemáticos contra comunidades cristianas.

“El cristianismo enfrenta una amenaza existencial en Nigeria. Miles de cristianos están siendo asesinados. Los islamistas radicales son responsables de esta masacre”, afirmó Trump el viernes, sin entregar fuentes verificables sobre las cifras citadas.

Esta designación -que Nigeria ya había recibido durante el primer mandato de Trump, entre 2020 y 2021- abre la puerta a sanciones económicas, restricciones de viaje y reducción de la ayuda militar al país africano.

Rechazo del gobierno nigeriano

Desde Abuya, el presidente Bola Tinubu rechazó la inclusión de Nigeria en la lista estadounidense y calificó la decisión como “injusta y desinformada”.

En una declaración, el mandatario sostuvo que su país es “una democracia pluralista con garantías constitucionales que protegen la libertad religiosa”, y expresó su disposición a “trabajar con Estados Unidos para mejorar la cooperación y proteger a todas las comunidades y credos”.

Tinubu subrayó que, si bien las comunidades cristianas han sido víctimas de violencia, la mayoría de los ataques armados en Nigeria ocurren en regiones musulmanas del norte y afectan indistintamente a poblaciones de ambas religiones.

Escalada de tensiones

El nuevo anuncio marca una escalada en la retórica exterior de Trump, quien en los últimos meses ha endurecido su discurso contra países africanos en los que, según afirma, se cometen violaciones a los derechos religiosos.

En Nigeria operan varios grupos armados, entre ellos Boko Haram y la Provincia de África Occidental del Estado Islámico (ISWAP), responsables de ataques contra comunidades rurales, secuestros y atentados tanto a iglesias como a mezquitas.

Pese a la gravedad de la situación humanitaria, expertos locales señalan que la violencia en Nigeria tiene raíces más complejas, vinculadas a conflictos étnicos, disputas por la tierra y pobreza estructural, más que a una persecución religiosa sistemática.

Más sobre:EE.UU.Donald TrumpNigeriaCristianosBola TinubuMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

“Proyectos políticos distintos”: RN blinda a Mario Desbordes y remarca distancia con Johannes Kaiser

Boric cierra gira en Corea del Sur y amarra localía de la cumbre APEC para el 2032

Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine

No descartan que sea intencional: explosión se registra en un edificio de la Universidad de Harvard

Lo más leído

1.
Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

Senador electo de Bolivia responde a Kaiser: “Si quiere hablar de otro país, por lo menos que aprenda cuál es la capital”

2.
Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

Las Guerreras K-Pop llegan al cine: anuncian preventa de entradas para este fin de semana largo

3.
Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

4.
Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

Renuncia de Cataldo, dificultad para respaldar a Kaiser en balotaje y apoyo a Bachelet en la ONU: las definiciones de Mario Desbordes

5.
“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

“Yo no soy un octubrista de derecha”: Kaiser apunta contra Desbordes tras no respaldar su candidatura presidencial

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Anuncian frío y lluvia para la noche de Halloween en la Región Metropolitana

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Asalto al Museo del Louvre: qué se sabe de los cinco nuevos detenidos en relación al robo

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Por qué Trump ordenó ensayos con armas nucleares y cómo se relaciona con Rusia y China

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Sustos que dan gusto: 7 ideas de disfraces de Halloween fáciles, para quienes dejaron la tarea a última hora

Servicios

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

Decretan alerta roja por incendio forestal en La Estrella

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Colo Colo por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Aston Villa en TV y streaming

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán
Chile

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

“Proyectos políticos distintos”: RN blinda a Mario Desbordes y remarca distancia con Johannes Kaiser

Boric cierra gira en Corea del Sur y amarra localía de la cumbre APEC para el 2032

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?
Negocios

¿Por qué necesitamos prudencia fiscal ahora?

Anclar el péndulo

Fausto Spotorno: “Argentina debería empezar a ser más atractiva para el mundo por la baja en el riesgo político”

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos
Tendencias

Este es el método RULER para encontrar la calma en 5 sencillos pasos

Así es por dentro el lujoso departamento de Marc Anthony que vendió con pérdidas

Cómo es la Honor Alpha Store con IA inmersiva y robots humanoides

Cristián Muñoz deja en suspenso su futuro tras el título de Universidad de Concepción: “Mi contrato termina hoy”
El Deportivo

Cristián Muñoz deja en suspenso su futuro tras el título de Universidad de Concepción: “Mi contrato termina hoy”

Gracias a un regalo del Dibu Martínez: Liverpool festeja un triunfo ante Aston Villa que le permite escapar de la crisis

La emoción del incombustible Osvaldo González tras el ascenso de Universidad de Concepción: “Ojalá jugar un año más”

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine
Cultura y entretención

Aimee Lou Wood y Saoirse Ronan se unen al elenco femenino que interpretará a las parejas de The Beatles en el cine

Cristián Campos por quiebre con sus hijos tras denuncia de Di Girolamo: “Tomaron una decisión que parece irreversible”

Reseña de libros: de Jennifer Egan a González Vera

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción
Mundo

Trump amenaza con intervención militar en Nigeria por ataques contra cristianos y ordena prepararse para una posible acción

No descartan que sea intencional: explosión se registra en un edificio de la Universidad de Harvard

Avaluadas en más de US$2 millones: las armas que se incautaron en el mortífero megaoperativo policial en Río de Janeiro

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”