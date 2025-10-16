SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump amenaza con “ir y matar” a miembros de Hamas tras enfrentamientos con milicias rivales en Gaza

“Si Hamas continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir y matarlos”, advirtió el presidente estadounidense.

Por 
Europa Press
Benjamin Netanyahu junto a Donald Trump en la Casa Blanca. Foto: Archivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con “ir y matar” a los miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) después de se hayan registrado enfrentamientos con milicias rivales palestinas en la Franja de Gaza tras la retirada del Ejército de Israel, en el marco del acuerdo de alto el fuego pactado al hilo del plan del inquilino de la Casa Blanca para el futuro del enclave.

“Si Hamas continúa matando gente en Gaza, lo cual no estaba en el acuerdo, no tendremos más remedio que ir y matarlos”, ha manifestado este jueves el magnate republicano a través de un breve mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social.

Con esta declaración, Trump parece haber cambiado de postura, ya que a principios de esta semana expresó su apoyo a las ejecuciones de Hamas contra otros grupos en la Franja de Gaza, celebrando que hayan “eliminado a un par de pandillas que eran muy malas”. “No me molestó mucho, para ser honesto”, dijo durante una rueda de prensa desde la Casa Blanca.

Desde el inicio del alto el fuego entre Hamas e Israel para Gaza, medios palestinos informaron de que el grupo habría detenido y ejecutado a “un gran número” de miembros de milicias rivales surgidas durante la ofensiva israelí en la Franja y a las que acusa de ser “colaboradoras” de las autoridades israelíes.

Más sobre:HamasGazaTrumpmiliciasMundo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Minsal lanza nueva herramienta online para monitorear el estado alimenticio de la población

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

5.
Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Felipe Fuenzalida, exsicólogo de la Sub 20: “Nicolás Córdova tiene rigidez cognitiva; cree que tiene la verdad absoluta”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Servicios

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Real Madrid por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes
Chile

Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

Los otros ministros que dejaron el gobierno de Boric tras verse envueltos en polémicas

Minsal lanza nueva herramienta online para monitorear el estado alimenticio de la población

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”
Negocios

Consejero del BC: “Si bien hay espacios para seguir bajando en algo las tasas, ese proceso tiene que ser muy cuidadoso”

La despedida de Diego Pardow del Ministerio de Energía

Día mundial del pan: ¿Cuánto gastan las familias al mes y cuál es el consumo per cápita?

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile
Tendencias

Apple Watch ahora puede detectar la hipertensión: la función ya está disponible en Chile

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso
El Deportivo

“Llamamos a adoptar soluciones más equilibradas”: el reproche de la UC a la Delegación Presidencial de Valparaíso

Desafiando a los minutos Sub 21: la formación sin juveniles que prepara Colo Colo para visitar al puntero Coquimbo Unido

La locura no para: hinchas de Coquimbo Unido agotan las cuatro mil entradas adicionales para el duelo ante Colo Colo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena
Cultura y entretención

Quince voces jóvenes para la nueva crónica chilena

La Misteriosa Mirada del Flamenco tiene calurosa recepción en FICValdivia y confirma acuerdo para EE.UU.

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley
Mundo

Los procedimientos que restan para que la eutanasia pueda ser aplicada en Uruguay tras aprobación de histórica ley

Las memorias póstumas de la mujer que acusó a Epstein: “El príncipe Andrés creía que tener sexo conmigo era su derecho”

Trump y Putin acuerdan una reunión en Budapest para “poner fin” a la guerra de Ucrania

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo