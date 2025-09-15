SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien”, ha celebrado el mandatario estadounidense.

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado que la reunión de este lunes en Madrid entre representantes comerciales chinos y estadounidenses ha concluido con un acuerdo “sobre cierta compañía que los jóvenes querían salvar”, en una clara alusión a la red social TikTok.

“La gran reunión comercial en Europa entre Estados Unidos y China ha ido muy bien”, ha celebrado Trump en su red Truth Social, donde ha anunciado también que el próximo viernes hablará por teléfono con su homólogo chino, Xi Jinping. “¡La relación sigue siendo fuerte!”, ha proclamado.

La Administración Trump está pendiente de que la matriz china de TikTok, Bytedance, se desprenda de sus operaciones en Estados Unidos después de que el gobierno de Joe Biden aprobase una ley que planteaba prohibir la red social a menos que su propietaria vendiera la aplicación antes del 19 de enero.

Trump ha concedido varias prórrogas con la esperanza de lograr el acuerdo que finalmente se ha cerrado en una cita que ha estado encabezada en el lado norteamericano por el secretario de Comercio, Scott Bessent, mientras que por parte china ha participado el vice primer ministro He Lifeng.

Más sobre:MundoEstados UnidosTik TokDonald TrumpChina

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Gigante Rio Tinto entre las interesadas en financiar fundición Paipote de Enami

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

Lo más leído

1.
Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

Por atentado contra la autoridad: Detienen a “pastor” Javier Soto tras Te Deum Evangélico

2.
Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

Cadem: Kast y Jara anotan leve caída y empatan en el liderato, Matthei al alza tras debate presidencial

3.
Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

Quiénes son y qué hacen los tres hijos de Jorge Gálmez, protagonistas de la venta de Mall Sport

4.
Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Fernando Ortiz tras la goleada de la U a Colo Colo: “No soy de ponerme un tiempo porque después se pone en contra”

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Qué es y qué hace Oracle, la empresa cuyas acciones se dispararon en más del 40%

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Este televisor incluye funciones nunca antes vistas y está hecho para gamers

Servicios

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, lunes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Declaran alerta temprana preventiva para comunas de Coquimbo por distintas celebraciones de Fiestas Patrias

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por LaLiga en TV y streaming

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero
Chile

Continúa búsqueda de adolescente perdido en playa de Valparaíso: se suma un buque OPB y sobrevuelo de helicóptero

La dura arremetida de Kaiser contra el gobierno por eutanasia y aborto legal: “Lo único que le preocupa es poder matar más gente”

Transportes refuerza llamado a conducir con responsabilidad ante masiva salida por Fiestas Patrias: en 2024 murieron 70 personas

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa
Negocios

Elon Musk compra US$ 1.000 millones en acciones de Tesla y la firma se dispara en bolsa

Aranceles: Chile revela que ya se puso fin al proceso técnico y que ahora la Casa Blanca debe ver qué gravámenes aplica

China acusa a Nvidia de violar las reglas antimonopolio: arriesga multa de hasta el 10% de su facturación

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos
Tendencias

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Cómo estará el tiempo en Santiago durante los festivos

Qué se sabe del dron de Rusia que violó el espacio aéreo de Rumania (y cómo relaciona con la denuncia previa de Polonia)

Algunas personas están recibiendo microdosis de Ozempic: ¿sirve para bajar de peso?

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”
El Deportivo

El sorprendente elogio de Esteban Pavez a la U tras la Supercopa: “Aparecían por todos lados”

“Aporta físico y habilidad”: Guillermo Maripán se llena de elogios en Italia tras el triunfo de Torino sobre la Roma

Los dardos de Johnny Herrera a Colo Colo tras perder la Supercopa: “Parecía un equipo de Segunda División”

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago
Cultura y entretención

Por Pudahuel y por La Granja: Mauricio Redolés celebra 50 años de carrera con una serie de shows en Santiago

Emmy 2025: Adolescencia y El Estudio hacen historia, y The Pitt da el batatazo

Los que pueden, pueden: los insaciables Ca7riel y Paco Amoroso dan uno de los mejores shows del año en Chile

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros
Mundo

ONU denuncia que Corea del Norte está ejecutando a personas por compartir películas y programas de televisión extranjeros

Los aliados de Bolsonaro presionan en el Congreso para su amnistía tras la condena por golpe de Estado

Trump anuncia un acuerdo con China sobre TikTok tras reunión en Madrid

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté