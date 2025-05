Trump dice que le quitará a Harvard el estatus de exención de impuestos

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump dijo el viernes que Harvard perdería su estatus de exención de impuestos, en otro capítulo de la disputa pública que el mandatario contra esta universidad y otras instituciones que ha considerado que son demasiado liberales.

Su amenaza fue considerado como un nuevo intento de involucrar al Servicio de Impuestos Internos (IRS) en su disputa con la universidad de investigación y trastocar las finanzas de la escuela, escrbió el diario The New York Times.

“Le vamos a quitar a Harvard la exención de impuestos. ¡Es lo que se merecen!”, escribió Trump en redes sociales.

No quedó claro de inmediato si el IRS estaba procediendo a revocar la exención de impuestos de Harvard, un cambio que normalmente solo podía ocurrir tras un largo proceso, sostuvo el diario. Esto porque la ley federal prohíbe al presidente ordenar al IRS que realice investigaciones fiscales, y los empleados del IRS que reciben dicha orden deben informarla a un inspector general.

Personas se reúnen para tomarse fotos con la Estatua de John Harvard en la Universidad de Harvard el 17 de abril de 2025 en Cambridge, Massachusetts. Foto: AFP SOPHIE PARK

Después de que Trump pidió públicamente por primera vez que Harvard perdiera su exención de impuestos el mes pasado, los funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el IRS tomaría su propia decisión sobre si hacerlo o no, indicó The New York Times.

Trump afirmó en una ocasión que jamás permitiría que el Servicio de Impuestos Internos (IRS) se utilizara como arma política, recordó The Washington Post. En sus comentarios de 2019 en la Cumbre de Votantes por el Valor, Trump atacó la propuesta de un candidato demócrata de revocar la exención de impuestos de muchas iglesias y grupos religiosos, y afirmó sin pruebas que el IRS se estaba utilizando de forma “tan brutal y violenta” contra grupos religiosos.

“Nunca permitiré que el IRS sea utilizado como arma política”, dijo entonces Trump.

El diario The Washington Post recordó que no es la primera vez que considera usar el IRS a su favor contra un oponente. En 2018, Trump cuestionó si el IRS u otras agencias federales podían investigar a dos funcionarios del FBI que investigaban los vínculos de su campaña con Rusia.

“No tengo conocimiento de que el presidente Trump haya ordenado tal investigación. Sin embargo, parecía que quería que [esos agentes] fueran investigados”, declaró John Kelly, exjefe de gabinete de Trump en la Casa Blanca, en una declaración jurada en 2023 .

Un portavoz de Harvard dijo a The New York Times que no existía “ninguna base legal para rescindir la exención de impuestos de Harvard” y que “una acción sin precedentes como esta pondría en peligro nuestra capacidad para llevar a cabo nuestra misión educativa”.

Gracias a su estatus de exención de impuestos, Harvard no solo no tiene que pagar la mayoría de los impuestos, sino que los donantes pueden deducir las donaciones a la universidad en sus propias declaraciones de impuestos. Perder este estatus no solo obligaría a Harvard a empezar a pagar impuestos al gobierno federal, sino que podría provocar una disminución de las donaciones.

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: Archivo

El creciente enfrentamiento entre la administración Trump y Harvard es parte de una amplia campaña de presión por parte de la administración contra algunas de las universidades más elitistas del país.

La administración Trump ha descrito a muchas de las mejores escuelas de Estados Unidos como focos de antisemitismo y discriminación que requieren intervención federal.

En las últimas semanas, Harvard ha adoptado una postura decididamente confrontacional hacia la administración Trump. La universidad rechazó una serie de exigencias del gobierno, entre ellas someterse a auditorías, modificar sus políticas de admisión y contratación, y contratar a un experto externo para examinar “aquellos programas y departamentos que más fomentan el acoso antisemita o reflejan una captura ideológica”.

Después de que la administración congeló más de 2 mil millones de dólares en fondos federales en represalia por el desafío de Harvard, la universidad presentó una demanda.