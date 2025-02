Trump dice que Musk se limita a implementar órdenes tras la demanda en su contra por un supuesto exceso de poder

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado en una entrevista junto a su asesor Elon Musk que su papel al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés) se limita a implementar órdenes ejecutivas, después de que esta semana 14 fiscales generales demócratas hayan presentado una demanda en contra de Musk por presuntamente ejercer más poder del que está autorizado legalmente.

“Sabes, cuando firmas estas órdenes ejecutivas, muchas de ellas no se cumplen, y tal vez las más importantes. Y él tomaría esa orden ejecutiva que yo habría firmado, y haría que esas personas fueran a la agencia que fuera”, ha dicho en una entrevista grabada junto a Musk retransmitida este martes en la cadena conservadora Fox News.

El presidente de Estados Unidos ha imitado las voces de los trabajadores del DOGE que hablaban con los funcionarios: “¿Cuándo lo vas a hacer? ¡Hazlo! ¡Hazlo!' Y un tipo que tal vez no quería hacerlo, de repente, está firmando”, ha relatado.

Trump ha hecho estas declaraciones después de que el Departamento de Justicia asegurara en la víspera que Musk no es un empleado del DOGE y, por tanto, “no tiene autoridad real ni formal para tomar decisiones gubernamentales por sí mismo”. En cambio, según indicó, el magnate ocupa un cargo de “funcionario gubernamental especial no de carrera” y es un asesor principal del presidente.

Esta defensa del magnate llega después de que fiscales generales demócratas presentasen una demanda en su contra, argumentando que está ejerciendo poder más allá de lo que le está autorizado legal o constitucionalmente.

Previamente, el inquilino de la Casa Blanca había descrito a Musk como líder de la operación que supervisa los recortes masivos a la fuerza laboral y las agencias federales cuando anunció la creación del DOGE en noviembre. De hecho, el propietario de SpaceX y Tesla se ha convertido en el rostro de la operación.

Durante la entrevista, Trump ha insistido en que si surge un conflicto de intereses por la participación de Musk en el Gobierno y cualquier posible contrato con sus empresas, “no le permitiríamos hacerlo”. “Si hay un conflicto, él (Musk) no estará involucrado. Quiero decir, yo no querría eso, y él no lo querrá”, ha respondido el presidente, mientras su asesor ha dicho que nunca le ha “pedido nada”.

Al ser preguntado sobre si a alguien del DOGE se le paga por su labor, Musk ha reconocido que “en realidad, algunas personas son empleados federales”, pero ha argumentado que “los ingenieros de software de DOGE podrían estar ganando millones de dólares al año” en otros lugares.