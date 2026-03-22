Trump enfrenta cuestionamientos por falta de avances y giros en su discurso luego de tres semanas de conflicto en Medio Oriente

Al cumplirse tres semanas del conflicto en Medio Oriente, la situación para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha llegado a un punto que él no esperaba, llevándolo a que la inconsistencia se apodere de su discurso.

El viernes comenzó su jornada afirmando que no estaba interesado en satisfacer las demandas de Irán de un alto el fuego, para horas más tarde afirmar que estaba considerando “poner fin a la guerra”.

“Estamos muy cerca de cumplir nuestros objetivos a medida que consideramos la posibilidad de reducir nuestros grandes esfuerzos militares en Medio Oriente con respecto al régimen terrorista de Irán” , escribió Trump en Truth Social.

( @realDonaldTrump - Truth Social Post )

( Donald J. Trump - Mar 20 2026, 4:13 PM ET )



We are getting very close to meeting our objectives as we consider winding down our great Military efforts in the Middle East with respect to the Terrorist Regime of Iran: (1) Completely… pic.twitter.com/dpqOaRXgmf — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 20, 2026

En ese tenor, el medio New York Times afirmó en un reportaje que muchos de los objetivos bélicos iniciales del mandatario siguen sin cumplirse, y profundizó en las metas que no ha logrado concretar en su incursión en Irán en compañía de Israel, en la denominada Operación Furia Épica.

“Como siempre, el mensaje del Sr. Trump es inconsistente, lo que sus críticos citan como prueba de que entró en este conflicto sin estrategia, mientras que sus seguidores lo interpretan como ambigüedad estratégica” , precisa el medio.

En el análisis -redactado por el periodista especializado en seguridad nacional David E. Sanger- se detalla que los objetivos no han podido ser concretados a casi un mes de iniciado el conflicto.

“No mencionó la derrota del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que parece mantenerse en el poder, junto con Mojtaba Jamenei, quien sucedió a su padre como líder supremo, aunque aún no se le ha visto ni oído en público”, apuntó.

De la misma forma, recordó otros de los propósitos del mandatario tales como que nunca se permitiera a Irán acercarse siquiera a la capacidad nuclear y mantener en funcionamiento el estrecho de Ormuz.

Y es precisamente el incumplimiento de este último objetivo el que tiene a Trump “atrapado”, según consigna el sitio de noticias Axios, ya que debido a la crisis en el paso marítimo, el presidente “no ha podido finalizar la guerra en sus propios términos”.

El análisis de New York Times provocó la respuesta inmediata del mandatario estadounidense, ya que este sábado reaccionó a los ataques iraníes a las ciudades israelíes de Dimona y Arad afirmando en su red social que “Estados Unidos ha borrado a Irán del mapa, y aun así su analista de pacotilla, David Sanger, dice que no he cumplido mis objetivos”.

PRESIDENT TRUMP: 🇺🇸🇮🇷 The United States has blown Iran off of the map… they want to make a deal. I don’t! pic.twitter.com/cohcSVxc0e — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 21, 2026

Para luego afirmar: “¡Claro que sí, y semanas antes de lo previsto! Su liderazgo ha desaparecido, su armada y su fuerza aérea están destruidas, no tienen defensa alguna y quieren llegar a un acuerdo. ¡Yo no! Vamos semanas por delante de lo previsto. ¡Igual que con su cobertura electoral incompetente sobre mí, el fracasado New York Times siempre se equivoca!” .

Los últimos hechos sorpresivos para Trump en el conflicto

En las últimas semanas se sumaron hechos sorpresivos para el jefe de Estado norteamericano. Entre ellos la crisis en los mercados energéticos, calificada por la Agencia Internacional de Energía como “la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero mundial”.

Esta situación ha tratado de ser revertida por la administración Trump liberando parte de la Reserva Estratégica de Petróleo de su país y emitiendo licencias, a través del Departamento del Tesoro, para la venta del crudo ruso e iraní que ya se encuentra en alta mar.

Otra medida criticada fue la inesperada necesidad de contar con el apoyo de sus aliados, a los que inicialmente dejó fuera de la operación que estaba planificando con Israel. En los últimos días ha pedido apoyo para la reapertura y garantizar las operaciones en el estrecho de Ormuz.

Respecto a la situación de Iran, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó hace unos días que “estamos viendo deserciones en todos los niveles, ya que empiezan a percibir lo que está sucediendo con el régimen”, sin alguna evidencia concreta por parte de los servicios de inteligencia de EE.UU. y Europa de que estuviera ocurriendo, como consignó The New York Times.

En ese contexto, Axios citó este sábado como fuente a un funcionario del gobierno estadounidense, quien dio a conocer que la administración Trump inició conversaciones preliminares sobre la siguiente fase del conflicto y sobre cómo podrían ser las negociaciones de paz con Irán.

Una etapa donde nuevamente son claves los enviados del presidente estadounidense, Jared Kushner y Steve Witkoff -quienes ya estarían llevando a cabo conversaciones sobre posibles iniciativas diplomáticas-, que el inquilino de la Casa Blanca ya estaría barajando luego de que su “incursión” bélica en Medio Oriente no tomara el camino que esperaba.