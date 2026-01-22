SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    El presidente estadounidense aclaró desde el estrado del Foro de Davos que la Junta de Paz trabajará “en colaboración con Naciones Unidas”.

    Por 
    Europa Press
    Donald Trump lanzó oficialmente este jueves la Junta de Paz para Gaza.

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha lanzado oficialmente este jueves la Junta de Paz para Gaza, el organismo que liderará Washington para supervisar el alto el fuego en la Franja y garantizar la estabilidad de la zona, asegurando que la institución tendrá “éxito” y que podrá posteriormente expandirse para tener un alcance global.

    En un acto en el Foro Económico de Davos, el mandatario estadounidense ha proclamado que la entidad creada por su Administración “va a tener mucho éxito en Gaza”, tras insistir en que la desmilitarización del Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, se llevará a cabo.

    “Si Hamas no cumple lo que prometió, será su fin”, ha indicado Trump, tras ironizar con que los jóvenes en Gaza “nacen con un rifle en sus manos”.

    En este sentido, ha indicado que la Junta de Paz va a promover la estabilización de todo Medio Oriente. “Creo que va a suceder, va a poner fin a décadas de sufrimiento, detener generaciones de odio y derramamiento de sangre, y forjar una paz hermosa, duradera y gloriosa para esa región”, ha señalado.

    A renglón seguido, Trump ha apuntado que la entidad puede expandir su alcance y “hacer muchas otras cosas”. “Una vez que esta junta esté completamente formada, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos”, ha dicho, afirmando que la entidad “puede expandirse” a medida que logre sus objetivos en la Franja de Gaza.

    En plenas críticas por la intención del magnate estadounidense de que esta entidad sustituya a Naciones Unidas, Trump ha aclarado desde el estrado del Foro de Davos que la Junta de Paz trabajará “en colaboración con Naciones Unidas”. “Siempre he dicho que Naciones Unidas tienen un enorme potencial, pero no lo han aprovechado”, ha afirmado.

    De esta forma, ha apostado por “combinar” ambas organizaciones porque “puede ser algo muy único para el mundo”, insistiendo en que esta entidad se pone a disposición de toda la comunidad internacional y no se circunscribe solo a Estados Unidos.

    A este discurso le ha seguido una firma de los miembros de la Junta de Paz, con la presencia de representantes de Hungría, Bulgaria, Marruecos, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Pakistán, Qatar, Paraguay, Arabia Saudita, Turquía, Uzbekistán y Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

    Más sobre:TrumpJunta de PazFoto de DavosONUGazaHamasMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Orellana aborda continuidad del Ministerio de la Mujer en próxima administración y afirma que “no es un capricho”

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Lo más leído

    1.
    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    Residentes de Groenlandia compran kits de emergencia mientras premier de la isla llama a prepararse para invasión

    2.
    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    3.
    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    4.
    Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

    Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

    5.
    Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    Von der Leyen advierte del cambio “permanente” en el orden mundial y llama a la UE a revisar su estrategia de seguridad

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    El alimento que debes evitar para reducir el riesgo de cáncer, según un Nobel de Medicina

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    ¿Cómo fomentar la lectura en jóvenes durante las vacaciones de verano?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Servicios

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, jueves 22 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”
    Chile

    Incendios en Ñuble y Biobío: Bomberos confirma que situación está “más calmada” aunque fuego “no está controlado al 100%”

    Siete voluntarios lesionados: carro de Bomberos se vuelca tras combatir incendios forestales en Florida

    Carlos Larraín dice que críticas de Chile Vamos a gabinete de Kast “son injustificadas” y lanza: “Están picados”

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año
    Negocios

    Operadores no ven al dólar sobre los $ 900 en un mes y proyectan cuándo será la primera baja de tasas del año

    Bolsas mundiales suben tras anuncio de Trump sobre acuerdo marco por Groenlandia y suspensión de aranceles

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?
    Tendencias

    ¿Qué tan saludable es el aceite de oliva y cuáles son sus beneficios?

    Cómo Trump busca un cambio de régimen en Cuba para finales de 2026, según reportes

    Cómo es el “marco para un futuro acuerdo” sobre Groenlandia que Trump acordó con la OTAN

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido
    El Deportivo

    El laboratorio guaraní de Daniel Garnero: las claves de la renovada UC que buscará la Supercopa ante Coquimbo Unido

    “No entiende nada de fútbol”: en Argentina cuestionan la salida la Felipe Loyola rumbo al Pisa de Italia

    Arranca la liga argentina: las novedades y dudas que presenta la cuantiosa legión chilena en el fútbol transandino

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno
    Cultura y entretención

    Con “su sonido clásico” y “una vibra revivalista”: Bruno Mars y la fórmula ganadora para el retorno

    Diego Soto, cineasta: “El sueño de una industria no es algo que me parezca atractivo ni acorde a nuestra realidad como país”

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania
    Mundo

    Cómo jóvenes iraquíes se convierten en carne de cañón de Rusia para morir en Ucrania

    Trump lanza la Junta de Paz para Gaza y apunta a su expansión global

    The Wall Street Journal afirma que Trump busca un “cambio de régimen” en Cuba para finales de año

    Torre helada de frutos rojos y yogur
    Paula

    Torre helada de frutos rojos y yogur

    Qué hay detrás del ‘Celibato Voluntario’

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer