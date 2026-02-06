Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido en su plataforma Truth Social un video que representa al expresidente Barack Obama y a su mujer, Michelle, como una pareja de monos.

For everyone that is saying that Donald Trump didn’t post this pic of Barack and Michelle Obama as monkeys : YES HE DID ! Here is a screenrecording of last part of it ! All the Republicans/Conservatives need to denounce it , but we know they won’t 🤦🏻‍♀️ . https://t.co/92zzIzQhl5 pic.twitter.com/mvMBGCN1w2 — ✨MAMI 🧚‍♀️ (@Moms_know_) February 6, 2026

La imagen aparece brevemente en uno de los numerosos videos de corte conspiranoico que Trump suele publicar en su red social. La mayor parte del mismo está atribuido al portal ultraconservador Patriot News Outlet y habla de la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces sin prueba alguna.

Donald Trump posted a video on Truth Social showing AI-generated imagery of Barack and Michelle Obama as monkeys. pic.twitter.com/spZn5h93er — Pop Crave (@PopCrave) February 6, 2026

Sin embargo, a los 59 segundos, el video es interrumpido por una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama estampadas sobre dos simios durante un par de segundos antes de reanudar el contenido original.

A video shared by President Trump on social media depicting Barack and Michelle Obama as monkeys has been condemned as racist by prominent Democrats https://t.co/qMVMHPppl1 — The Times and The Sunday Times (@thetimes) February 6, 2026

La animación está atribuida al usuario de X “xerias_x”, quien celebra en su cuenta la reproducción de su animación, parte de un video que generó con inteligencia artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025, un crudo corto en el que los rostros de líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales. Todos ellos se inclinan ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.