Trump publica un video que representa a Barack y Michelle Obama como una pareja de monos
El presidente de Estados Unidos compartió el controvertido video en su plataforma Truth Social.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha compartido en su plataforma Truth Social un video que representa al expresidente Barack Obama y a su mujer, Michelle, como una pareja de monos.
La imagen aparece brevemente en uno de los numerosos videos de corte conspiranoico que Trump suele publicar en su red social. La mayor parte del mismo está atribuido al portal ultraconservador Patriot News Outlet y habla de la manipulación de las elecciones de 2020 que Trump lleva denunciando desde entonces sin prueba alguna.
Sin embargo, a los 59 segundos, el video es interrumpido por una breve animación que muestra las caras del matrimonio Obama estampadas sobre dos simios durante un par de segundos antes de reanudar el contenido original.
La animación está atribuida al usuario de X “xerias_x”, quien celebra en su cuenta la reproducción de su animación, parte de un video que generó con inteligencia artificial llamado Trump: Rey de la Selva, con fecha del 24 de octubre de 2025, un crudo corto en el que los rostros de líderes políticos aparecen insertados en cuerpos de animales. Todos ellos se inclinan ante Trump, cuya cara aparece en el cuerpo de un león.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.