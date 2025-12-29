SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Trump recibe este lunes a Netanyahu en Florida para tratar la segunda fase del plan de paz para Gaza

    La segunda fase del plan no se pondrá en marcha hasta que se hayan devuelto a todos los rehenes, tanto vivos como muertos.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Leah Millis

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este lunes en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para abordar la nueva fase del plan de paz para la Franja de Gaza, a la espera de que Hamás entregue los restos del último rehén que permanecen en el enclave palestino.

    Desde el pasado 10 de octubre rige un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de las acusaciones de Israel y Hamas de estar boicoteando la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques sobre el enclave palestino, que han dejado ya más de 71.000 muertos y una severa crisis humanitaria.

    Después de la entrega de los rehenes tal y como marcaba la primera fase del plan de paz, la segunda aborda, entre otras cuestiones, el desarme de Hamas y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos, si bien la milicia palestina ha dado señales de no estar por la labor de dejar las armas.

    Sin embargo, la segunda fase del plan no se pondrá en marcha hasta que se hayan devuelto a todos los rehenes, tanto vivos como muertos. Al menos los restos de una persona más continúan en Gaza. Hamás denuncia que las propias autoridades israelíes entorpecen de manera deliberada los trabajos para recuperar los cuerpos.

    Está previsto que los familiares del último rehén cuyos restos siguen sin aparecer acompañe en este viaje a Netanyahu, que antes de reunirse con Trump lo hará con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.

    La reunión de este lunes en Mar-a-Lago es la sexta de un Trump y Netanyahu desde que el primero regresó a la Casa Blanca este año. Se prevé que Irán ocupe parte de la conversación, así como las pretensiones de Israel por continuar los bombardeos, tras los ataques de principios de año contra sus depósitos de misiles.

    La lujosa mansión de Mar-a-Lago ha sido escenario también en las últimas horas de un nuevo encuentro entre Trump y su par ucraniano, Volodimir Zelenski. Ambos han destacado que la paz en Ucrania “está más cerca que nunca”.

