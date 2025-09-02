SUSCRÍBETE
Mundo

Trump reconoce que la ofensiva sobre Gaza está “perjudicando” a Israel

"Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas, y eso les está perjudicando”, señaló Trump.

Por 
Europa Press
Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido que la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza, en la que ya han muerto más de 63.000 palestinos, está “perjudicando” a su aliado en Medio Oriente ante la opinión pública.

“(Las autoridades israelíes) van a tener que acabar con esa guerra de una vez. Pero está perjudicando a Israel. No hay duda al respecto. Puede que estén ganando la guerra, pero no están ganando en el mundo de las relaciones públicas, y eso les está perjudicando”, ha señalado en una entrevista concedida al portal de noticias estadounidense Daily Caller.

En este sentido, el inquilino de la Casa Blanca ha incidido en que “Israel era el grupo de presión más fuerte hace 15 años, y ahora se ha visto perjudicado. Tenían control total sobre el Congreso, y ahora ya no lo tienen, me sorprende un poco verlo”.

“Hoy en día, no tiene un ‘lobby’ tan fuerte. Pero hoy, tienes, ya sabes, a (la demócrata Alexandra Ocasio-Cortez) AOC más tres, y tienes a todos estos lunáticos, y realmente lo han cambiado todo”, ha agregado al ser preguntado por el creciente escepticismo entre los seguidores jóvenes del movimiento MAGA (‘Make America Great Again’) ante el apoyo de Estados Unidos a Israel.

En esta línea, el mandatario estadounidense ha asegurado que “20 años atrás, Israel tenía el lobby más fuerte en el Congreso que cualquier otra organización, empresa, corporación o estado que haya visto. Israel era el más fuerte. Hubo una época en la que no se podía hablar mal; si querías ser político, no se podía hablar mal (de este país)”.

Trump ha defendido que “Israel es increíble, porque cuento con un gran apoyo israelí. Lo tengo. Nadie ha hecho más por Israel que yo, incluyendo los recientes ataques a Irán, que acabaron con esa cosa”, en referencia a los bombardeos de principios de junio contra instalaciones nucleares iraníes.

Además, ha lamentado que “la gente se olvidó del 7 de octubre, (...) un día realmente horrible”, en alusión a los ataques del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí que dejó unos 1.200 muertos y 250 secuestrados.

