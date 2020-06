Trump reinicia campaña con baja convocatoria

Era el esperado reinicio de campaña del Presidente Donald Trump. La ciudad de Tulsa, en Oklahoma, recibió el sábado al Mandatario para un mitin de campaña que prometía, según los organizadores, una masiva concurrencia de más de 40 mil personas. Trump ganó por 36 puntos en 2016 en ese estado, y asumía que su aparición ahí sería muy popular, pese a las advertencias de expertos que indicaban que era un riesgo realizar su acto de campaña por las altas posibilidades de contagio por coronavirus. Sin embargo, el panorama fue calificado por los medios estadounidenses como un “fracaso”.

La asistencia fue mucho menor a la esperada y la cantidad de sillas vacías era visible desde cualquier ángulo. The New York Times calificó su discurso como “desarticulado”, puesto que no abordó las múltiples crisis que enfrenta EE.UU. como la violencia policial y la muerte de George Floyd o los escándalos que lo golpearon en Washington.

Según el equipo de campaña, fueron los manifestantes quienes impidieron la entrada al evento al que más de un millón de personas habría solicitado entrada. Mercedes Schlapp, ayudante de la campaña de Trump, dijo a Fox News que “hubo factores involucrados como la preocupación por los manifestantes. Hubo manifestantes que bloquearon” a los asistentes, dijo. “Y vimos que eso tuvo un impacto en la gente que venía rumbo al mitin”, agregó.

Dos horas antes del mitin, las personas que se habían inscrito para recibir entradas recibieron un mensaje de texto de la campaña de Trump: “¡La Gran Celebración del Regreso Americano ya casi está aquí! Todavía hay espacio!”, decía.

Mientras Trump se dirigía en el Air Force a Tulsa y se daba a conocer que seis miembros de su equipo dieron positivo al virus, los organizadores decidieron cancelar un espacio reservado al exterior en donde se esperaba que Trump hiciera una aparición, debido a la “falta de entusiasmo”, según informó CNN.

Y por si fuera poco, el mandatario se vio envuelto en una polémica con la familia del fallecido músico Tom Petty, puesto que Trump usó la canción “I won’t back down” durante el mitin. La familia indicó en un comunicado que Petty nunca hubiese querido que se utilizaran sus canciones en una campaña de odio.