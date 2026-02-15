SUSCRÍBETE POR $1100
    Ucrania arresta a exministro de Energía por millonario caso de corrupción

    El exsecretario de Estado fue uno de varios ministros que abandonaron el gabinete tras revelarse una presunta trama de blanqueo masivo de capitales en el sector energético.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ucrania arresta a exministro de Energía por millonario caso de corrupción

    La Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) anunció este domingo la detención de Herman Halushchenko, exministro de Energía, en el marco de una investigación por corrupción de alto impacto.

    “Mientras cruzaba la frontera estatal, los detectives de la NABU detuvieron al exministro de Energía en el contexto del caso Midas”, señaló el organismo en un comunicado oficial.

    El denominado caso Midas corresponde a un amplio escándalo de corrupción en el sector energético que sacudió a Ucrania durante 2025, en un período marcado por apagones generalizados provocados por los ataques rusos contra infraestructura crítica.

    Ucrania arresta a exministro de Energía por millonario caso de corrupción

    Si bien el comunicado no menciona explícitamente el nombre del detenido, Halushchenko ocupó el cargo de ministro de Energía durante ese período y presentó su renuncia en noviembre pasado, luego de que se conocieran antecedentes vinculados a esta investigación.

    El exsecretario de Estado fue uno de varios ministros que abandonaron el gabinete tras revelarse una presunta trama de blanqueo masivo de capitales en el sector energético, la cual —según la NABU— habría sido orquestada por un aliado cercano del presidente Volodímir Zelensky.

    De acuerdo con la agencia anticorrupción, los involucrados habrían montado un sistema de comisiones ilegales que alcanzaría los 100 millones de dólares, destinado al desvío de fondos públicos. En ese contexto, Halushchenko habría obtenido “beneficios personales” como parte del esquema ilícito.

    Ucrania arresta a exministro de Energía por millonario caso de corrupción
