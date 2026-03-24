“Un acto de agresión flagrante y cobarde”: milicias proiraníes en Irak acusan a EE.UU. de matar a comandante en bombardeo

El grupo militar iraquí Fuerzas de Movilización Popular denunciaron este martes la muerte de uno de sus principales mandos en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak, tras un bombardeo que atribuyeron directamente a Estados Unidos.

Según informó el grupo proiraní en un comunicado, el ataque aéreo habría provocado la muerte del comandante de operaciones en esa región, Saad Dawai al Baiyi, junto a un número indeterminado de milicianos mientras se encontraban en su cuartel general.

“En un acto de agresión flagrante y cobarde”, señalaron las milicias, denunciando que el ataque se produjo “mientras cumplían con su deber nacional”, y calificando la acción como una “violación de la soberanía de Irak”.

Acusaciones de violación al derecho internacional

Las Fuerzas de Movilización Popular calificaron el bombardeo como un “crimen atroz” y acusaron a Estados Unidos de actuar al margen del derecho internacional y las normas humanitarias.

El grupo, que forma parte del aparato de seguridad iraquí aunque mantiene vínculos con Irán, advirtió que la muerte de sus combatientes reforzará su determinación de “proteger Irak y defender su soberanía”, dejando abierta la posibilidad de nuevas represalias.

Asimismo, instaron a las autoridades políticas del país a adoptar una postura más firme frente a lo que consideran reiteradas violaciones por parte de Washington.

El ataque acaece en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente, tras la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos en conjunto con Israel contra objetivos en Irán.

Desde entonces, las milicias proiraníes en Irak han protagonizado una serie de enfrentamientos con fuerzas estadounidenses desplegadas en la región, incluyendo ataques a bases militares e instalaciones estratégicas.

Entre los grupos que integran estas milicias se encuentra Kataib Hezbolá, una de las facciones más activas en el conflicto y que ha mantenido una postura abiertamente hostil hacia la presencia militar de la nación norteamericana.

Por ahora, Estados Unidos no ha emitido una declaración oficial respecto a las acusaciones.