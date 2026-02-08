SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Un muerto y tres heridos deja bombardeo ruso contra ciudad de Kramatorsk en Ucrania

    El ataque impactó cerca de un edificio residencial y dañó al menos once viviendas.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    Una persona murió y otras tres resultaron heridas este domingo tras un bombardeo ruso contra la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, según informó la Fiscalía Regional de Donetsk.

    De acuerdo con las autoridades ucranianas, el ataque se produjo cuando una bomba aérea rusa del tipo FAB-250 impactó cerca de un edificio de viviendas, provocando daños en al menos once inmuebles y varios vehículos. La víctima fatal fue una mujer de 77 años, mientras que tres hombres de 40, 46 y 48 años resultaron con lesiones de diversa consideración.

    Los Servicios de Emergencia de Ucrania señalaron que el impacto provocó un incendio en departamentos ubicados en los pisos superiores del edificio, lo que obligó a un operativo para evacuar a los residentes. La entrada principal del inmueble quedó bloqueada producto de la explosión, lo que dificultó la salida de las personas.

    El bombardeo en Kramatorsk se produjo en paralelo a una ofensiva aérea más amplia. Durante la noche del sábado, Rusia lanzó más de un centenar de drones contra territorio ucraniano, de los cuales la Fuerza Aérea de Ucrania aseguró haber derribado la mayoría.

    Además, autoridades de Kiev denunciaron nuevos ataques contra infraestructura energética en la región de Poltava, un día después de que se registrara una ofensiva masiva contra la red eléctrica del país.

    Más sobre:UcraniaRusiaKramatorskBombardeo

    COMENTARIOS

