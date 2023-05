Un tanque viejo, y ningún avión: Así conmemora Rusia el Día de la Victoria en Moscú

Solo un tanque recorrió la Plaza Roja de Moscú para el desfile del Día de la Victoria de Rusia, un evento anual que el Kremlin suele usar para mostrar su poderío militar.

Expertos consultados por el portal Business Insider dijeron que Rusia estaba tratando de ocultar cómo su Ejército había sido degradado por la invasión de Ucrania.

El desfile militar del martes en Moscú no incluyó una exhibición aérea ni aviones militares sobre la ciudad capital. El diario The New York Times informó que faltaban tanques avanzados modernos. Solo cruzó la céntrica plaza moscovita un único tanque soviético T-34, fabricado precisamente en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Además, desfilaron carros blindados, así como sistemas de defensa antiaérea S-400 y misiles intercontinentales tipo Yars.

The Associated Press notó menos piezas de equipo militar en comparación con años anteriores y que “por primera vez en años, el desfile terminó en menos de una hora”.

Los sistemas de misiles tierra-aire rusos S-400 se conducen durante un desfile militar en el Día de la Victoria en la Plaza Roja en el centro de Moscú, el 9 de mayo de 2023. Foto: Reuters

El desfile de Moscú contó con 8.000 soldados frente a los 11.000 del año pasado, según la BBC.

El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, dijo hoy que el país es víctima de una “verdadera guerra” y ha echado en cara a Occidente que haya “olvidado” quién derrotó a las tropas nazis en la Segunda Guerra Mundial, dentro de un esperado discurso en la Plaza Roja de Moscú con motivo precisamente del Día de la Victoria.

“Se está librando una verdadera guerra contra nuestra patria”, dijo Putin, que volvió a denunciar el “odio” y la “rusofobia” de Occidente frente a una Rusia que, según sus propias palabras, quiere un “futuro pacífico” pero está dispuesta a hacer lo que sea necesario para “proteger” el país y a los habitantes de las zonas anexionadas en el sur de Ucrania.

En años anteriores, Rusia mostró nuevos modelos de tanques y tanques controlados a distancia y voló docenas de aviones de combate sobre la ciudad durante el evento.

Rusia también canceló su exhibición aérea del Día de la Victoria en Moscú el año pasado, el primer evento desde que lanzó su invasión de Ucrania. Culpó al mal tiempo, a pesar de los pronósticos soleados.

Los funcionarios rusos no dieron las razones de la reducción de los eventos de este año, o bien dijeron que había una amenaza de ataques ucranianos.

Según Business Insider, los expertos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) con sede en Washington dijeron la semana pasada que Rusia estaba tratando de “ocultar la degradación del Ejército ruso”.