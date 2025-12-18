Venezuela solicita reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU por “continua agresión de EE.UU.”

Venezuela solicitó este miércoles que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reúna de emergencia para discutir la “continua agresión estadounidense” contra el país, según una carta al organismo de 15 miembros a la que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

Esta última informó que un diplomático de la ONU aseguró que probablemente se programará una reunión para el próximo martes.

Esta medida representa la última estrategia de Washington para presionar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.

Su objetivo es atacar la principal fuente de ingresos del país latinoamericano, las exportaciones de petróleo, en un intento de debilitar aún más la postura de Maduro en medio de la actual turbulencia política y económica en el país.

La conversación de Guterres y Maduro

El requerimiento se conoce el mismo día en que el secretario general de la ONU, António Guterres, abordó en una llamada telefónica con Maduro, “las tensiones actuales en la región” y pidió moderación en aras de la estabilidad en la zona.

Esto después de que Estados Unidos haya declarado “organización terrorista” al gobierno venezolano y el bloqueo de toda su flota petrolera.

El Secretario General de la ONU está manteniendo contactos con Venezuela y Estados Unidos.

António Guterres pide evitar una escalada mayor. https://t.co/UgGuf7bTYB pic.twitter.com/CyWShRMOeb — Noticias ONU (@NoticiasONU) December 17, 2025

En la conversación, Guterres reafirmó “la postura de la ONU sobre la necesidad de que los Estados miembros respeten el Derecho Internacional, en particular la Carta de Naciones Unidas, actúen con moderación y reduzcan la tensión para preservar la estabilidad regional”, según explicó un comunicado de su oficina.

Por su parte, Caracas indicó que su jefe de Estado llamó a Guterres “para alertar sobre la escalada de amenazas contra Venezuela y sus graves implicaciones para la paz regional”.

En particular sobre las “recientes manifestaciones públicas” del presidente Donald Trump, en las que “afirmó de manera inaceptable que el petróleo, las riquezas naturales y el territorio venezolano le pertenecían”.