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    Witkoff confía en que EE.UU. e Irán se reúnan “esta semana” para negociar una salida al conflicto

    El enviado especial de la Casa Blanca afirmó además que Washington no busca “la desaparición del pueblo iraní”. Por su parte, el representante de Teherán ante la ONU comunicó que su país facilitará el paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff. Foto: Europa Press/Archivo. Europa Press/Contacto/PRESIDENT

    El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, se mostró confiado este viernes en que los representantes estadounidenses e iraníes se reúnan “esta semana” para poner fin a la guerra desatada hace ya casi un mes, cuando el EE.UU. lanzó una ofensiva junto a Israel contra Irán.

    “Creemos que habrá reuniones esta semana. Sin duda, tenemos muchas esperanzas”, declaró durante un foro de inversiones que se realizó en Miami, Florida.

    Witkoff además aseguró que “los barcos están cruzando” -en alusión al estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán en represalia por los ataques-, considerando esto como una “señal muy, muy buena”. “Creo que el presidente (Donald Trump) quiere un acuerdo de paz”, agregó.

    De la misma forma, el representante estadounidense mencionó el acuerdo de 15 puntos propuesto por Washington, recalcando que los iraníes “lo tienen desde hace tiempo” y que el gobierno de su país espera “una respuesta por su parte”. “Eso lo solucionaría todo”, expresó.

    “Resolvería la cuestión del enriquecimiento, que hoy en día no podemos permitir que haya enriquecimiento (de uranio) allí. Resolvería la cuestión del material. Tienen cerca de 10.000 kilos de material enriquecido almacenados, a los que tienen que renunciar; así como la cuestión del almacenamiento y de la supervisión. Todas estas son líneas rojas para nosotros”, argumentó, para después asegurar que Washington no busca “la desaparición del pueblo iraní”.

    Durante los últimos días, Irán ha confirmado más de 1.500 muertos por la ofensiva, entre ellos destacadas figuras como su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei; el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Defensa e Inteligencia, Aziz Nasirzadé e Esmaeil Jatib, respectivamente, así como altos cargos de las Fuerzas Armadas y otros organismos de seguridad.

    Irán facilitará paso de ayuda humanitaria por Ormuz

    También durante este viernes, el representante permanente de Irán ante Naciones Unidas en Ginebra, Ali Bahreini, dio a conocer que Teherán facilitará y agilizará el paso de ayuda humanitaria por el estrecho de Ormuz, una decisión que tomó tras una petición por parte de la ONU.

    “Actuando de buena fe y en consonancia con sus principios humanitarios de larga duración, y en respuesta a una solicitud de Naciones Unidas, la República Islámica de Irán ha decidido facilitar y agilizar aún más el paso seguro de envíos humanitarios a través del estrecho de Ormuz”, subrayó en redes sociales.

    Bahreini además expresó que dicha medida “refleja el compromiso constante de Irán de apoyar los esfuerzos humanitarios y garantizar que la ayuda esencial llegue a quienes la necesitan sin demora”.

    “Los acuerdos operativos para su implementación se ultimarán con las Naciones Unidas en su debido momento”, señaló.

    Esto se produce después de que la Secretaría General de la ONU anunciara la creación de un grupo de trabajo para atender las necesidades comerciales y humanitarias en el estrecho debido a su bloqueo por la guerra de Irán con EE.UU. e Israel.

    Más sobre:Estados UnidosSteve WitkoffIránReuniónAcuerdo de pazAli BahreiniEstrecho de OrmuzAyuda humanitariaMundo

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