SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

YouTube elimina el canal de Nicolás Maduro en medio de tensión naval con EE.UU.

La plataforma retiró la cuenta del presidente venezolano, que contaba con más de 233.000 suscriptores, sin que hasta ahora exista un pronunciamiento oficial de Caracas ni de la propia red social.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

YouTube sacó del aire el canal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aunque la cuenta aún aparece listada en motores de búsqueda, al ingresar se despliega un mensaje que indica que “esta página no está disponible” y se ofrecen disculpas por “las molestias”.

El medio Telesur informó que la eliminación se produjo “sin explicaciones” y señaló que la medida ocurrió en pleno contexto de lo que califican como operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela.

La situación se da en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe, que la Casa Blanca atribuye a la lucha contra el narcotráfico, pero que Maduro ha denunciado como un intento de “cambio de régimen”.

Tensiones previas entre Maduro y redes sociales

El retiro del canal se suma a otras medidas recientes del gobierno venezolano contra plataformas digitales.

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender la red social X durante 10 días, decisión que se mantiene vigente para usuarios venezolanos. La medida se adoptó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Maduro ganador, mientras la oposición denunció fraude.

Ese mismo mes, Maduro acusó a TikTok de promover una guerra civil y reprochó que la plataforma suspendiera su posibilidad de transmitir en directo exposiciones del fiscal general, Tarek William Saab, sobre la violencia en las protestas electorales, que dejaron 28 fallecidos y más de 2.400 detenidos, según cifras oficiales.

En diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela multó a TikTok con 10 millones de dólares por “negligencia” en la difusión de retos virales que habrían provocado muertes e intoxicaciones masivas en escuelas.

Más sobre:Nicolás MaduroYoutubeRed socialVenezuela

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado

El itinerario del Presidente Boric para su última intervención ante Naciones Unidas en Nueva York

Detienen a alcalde de Vichuquén por conducir en estado de ebriedad y evadir control policial

Criteria: Jara al primer lugar, Matthei sube tres puntos y sigue tercera detrás de Kast

Tres sujetos roban en domicilio de Peñalolén y agreden al dueño

Lo más leído

1.
La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

La dura reflexión de Néstor Gorosito para la vuelta ante la U: “Se nos castiga a nosotros y no tenemos nada que ver”

2.
El salto a la elipse del sargento Campos

El salto a la elipse del sargento Campos

3.
Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

Javier Etcheberry: “Me da susto que el SII tenga acceso a la información bancaria si se pueden producir filtraciones”

4.
Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

Thiago Dias, country manager de Mastercard en Chile: “Un 94% de las transacciones en el país son sin contacto”

5.
Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Mayor Camila Orellana, la primera mujer en participar de acto de paracaidismo durante la Parada Militar

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Cómo Europa planea construir un “muro de drones” con tecnología de Ucrania para protegerse de una potencial ofensiva rusa

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Aparece el tercer caso del suicidio de un adolescente “impulsado” por un chatbot de IA

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Tutorial para hacer una foto polaroid de IA con tu artista o celebridad favorita

Servicios

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Lluvias se dejarán sentir este sábado en la Región Metropolitana: se extenderán hasta la madrugada del domingo

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 20 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Espanyol por LaLiga en TV y streaming

Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado
Chile

Amenaza de lluvias en la RM: Santiago descarta suspensión de fondas en el Parque O’Higgins este sábado

El itinerario del Presidente Boric para su última intervención ante Naciones Unidas en Nueva York

Detienen a alcalde de Vichuquén por conducir en estado de ebriedad y evadir control policial

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo
Negocios

China dice que respeta la voluntad corporativa de TikTok y pide a EE.UU. un entorno empresarial justo

El alto vuelo de los drones en Chile: una empresa china pide licencia para probar un aerotaxi autónomo

Cómo se maneja el endowment de la Cámara de la Construcción que gestiona US$ 600 millones

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial
Tendencias

5 consejos para recibir mejores respuestas de un chatbot de Inteligencia Artificial

Las lecciones que aprendieron los ganadores de la lotería (y qué arrepentimientos tuvieron)

Carlo Rovelli, físico italiano: “Lo que necesitamos es inteligencia natural, no inteligencia artificial”

En vivo: Sevilla con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en cancha, visita al Alavés por la liga española
El Deportivo

En vivo: Sevilla con Alexis Sánchez y Gabriel Suazo en cancha, visita al Alavés por la liga española

La Roja Sub 20 termina invicta su preparación para el Mundial: empata ante Nigeria en el Monasterio Celeste

Mbappé vuelve a ser figura: Real Madrid se impone al Espanyol y sigue con canasta perfecta en LaLiga

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025
Finde

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

Fiestas Patrias 2025: 7 fondas imperdibles en Santiago

Cómo es Uiara Amazon Resort, el hotel 100% flotante en el corazón del Amazonas en Brasil

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años
Cultura y entretención

Muere Willy Benítez, histórico comediante y actor chileno, a los 79 años

Reseña de libros: de Manuel Rojas a Julieta Correa

La huella de Robert Redford: cómo los cineastas chilenos encontraron una segunda casa en Sundance

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”
Mundo

Trump exige a Venezuela aceptar prisioneros e internados psiquiátricos “o el precio que pagarán será incalculable”

YouTube elimina el canal de Nicolás Maduro en medio de tensión naval con EE.UU.

Zelenski confirma que se reunirá la próxima semana con Trump en Nueva York

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint
Paula

El poder secreto de las plantas, según Johana Sanint

Miriam Mamani Castro: La eterna aprendiz

Alcohol y drogas: Por qué los padres son la mejor prevención