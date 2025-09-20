YouTube elimina el canal de Nicolás Maduro en medio de tensión naval con EE.UU.

YouTube sacó del aire el canal del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Aunque la cuenta aún aparece listada en motores de búsqueda, al ingresar se despliega un mensaje que indica que “esta página no está disponible” y se ofrecen disculpas por “las molestias”.

El medio Telesur informó que la eliminación se produjo “sin explicaciones” y señaló que la medida ocurrió en pleno contexto de lo que califican como operaciones de guerra híbrida de Estados Unidos contra Venezuela.

La situación se da en medio de la tensión entre Caracas y Washington por el despliegue naval estadounidense en el Caribe, que la Casa Blanca atribuye a la lucha contra el narcotráfico, pero que Maduro ha denunciado como un intento de “cambio de régimen”.

Tensiones previas entre Maduro y redes sociales

El retiro del canal se suma a otras medidas recientes del gobierno venezolano contra plataformas digitales.

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender la red social X durante 10 días, decisión que se mantiene vigente para usuarios venezolanos. La medida se adoptó tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el chavismo, proclamó a Maduro ganador, mientras la oposición denunció fraude.

Ese mismo mes, Maduro acusó a TikTok de promover una guerra civil y reprochó que la plataforma suspendiera su posibilidad de transmitir en directo exposiciones del fiscal general, Tarek William Saab, sobre la violencia en las protestas electorales, que dejaron 28 fallecidos y más de 2.400 detenidos, según cifras oficiales.

En diciembre, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela multó a TikTok con 10 millones de dólares por “negligencia” en la difusión de retos virales que habrían provocado muertes e intoxicaciones masivas en escuelas.