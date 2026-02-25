SUSCRÍBETE
    Mundo

    Zelenski anuncia nuevos contactos este jueves con Estados Unidos y prevé un diálogo trilateral para el mes de marzo

    "Será un encuentro bilateral con la parte estadounidense en el que se abordarán diversos detalles”, sostuvo el mandatario ucraniano.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Instagram @zelenskyy_official

    El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado de que este jueves tendrán lugar nuevos contactos entre el secretario del Consejo Nacional de Defensa ucraniano, Rustem Umerov, con los enviados especiales estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, un encuentro que podría verse precedido por un diálogo trilateral el próximo mes de marzo.

    Zelenski ha indicado que Umerov abordará el nuevo paquete de recuperación para Ucrania, así como los preparativos para un encuentro trilateral y los detalles de un posible intercambio de prisioneros, según informaciones recogidas por la agencia de noticias ucraniana Ukrinform.

    “He hablado justo ahora con Umerov. Vamos a tener una reunión con los negociadores estadounidenses mañana, con Witkoff y Kushner. Será un encuentro bilateral con la parte estadounidense en el que se abordarán diversos detalles”, ha apuntado el mandatario, que ha añadido que es posible que el encuentro trilateral tenga lugar en marzo. “Esperamos un resultado positivo en cuestiones humanitarias”, ha declarado.

    El presidente ucraniano ya había adelantado tras las últimas conversaciones en la ciudad suiza de Ginebra, que tuvieron lugar los días 17 y 18 de febrero, que la siguiente ronda de contactos tendría lugar un plazo de diez días en esa misma localidad.

    Asimismo, ha dado las gracias este miércoles a la Unión Europea y el G7 por su apoyo “indiscutible” a Ucrania ahora que el país se encuentra en su quinto año de guerra y ha afirmado que el préstamo de 90.000 millones de euros que el bloque tiene previsto entregar al país, una “garantía” que considera “verdaderamente significativa”.

    “Ahora hemos dado otro paso importante hacia una garantía financiera real para nuestra seguridad y resiliencia durante dos años. Agradezco a Ursula von der Leyen, António Costa, Roberta Metsola y a todos los líderes de la UE que lo han hecho posible”, ha aseverado en un mensaje difundido en redes sociales.

    En este sentido, ha aclarado que esta es una “garantía verdaderamente significativa, y es importante que esta decisión beneficie a Ucrania lo más rápido posible. Gracias a todos los que trabajan para que esto suceda”, ha añadido.

    Además, ha señalado que la Comisión Europea “apoyará la reparación de la infraestructura energética de Ucrania, ayudará a reconstruirla y reforzará la protección de la red antes del próximo invierno”. “Este es uno de los resultados más significativos de nuestras reuniones de ayer, y su importancia es innegable, especialmente dados los continuos intentos de Rusia de destruir la vida normal en Ucrania”, ha aclarado

    “Juntos podemos garantizar un suministro eléctrico fiable, la generación descentralizada de energía y la restauración de las instalaciones dañadas para apoyar a nuestra población. Agradezco a la Unión Europea este programa. Gracias, Ursula, y al equipo de la Comisión Europea, por su apoyo”, ha afirmado.

    Por otra parte, ha mostrado su agradecimiento con los líderes del G7 por su apoyo. “Ucrania sigue comprometida a mantener un proceso de paz constructivo y aprecia la ayuda dada al país. Cada uno de los paquete de misiles ayuda a preservar la normalidad para los ucranianos ante los brutales ataques de Rusia contra la infraestructura”, ha apuntado.

    Más sobre:UcraniaVolodimir ZelenskiEstados Unidos

