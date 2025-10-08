A los 87 años fallece madre de candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls

El aspirante independiente a La Moneda, Harold Mayne-Nicholls, informó esta noche el sensible fallecimiento de su madre, María Soledad Sécul Taboada, a los 87 años de edad.

A través de su cuenta de Instagram, el expresidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) recordó el legado de su progenitora, descendiente de croatas y quien precisamente había estado de cumpleaños el pasado lunes.

“Hoy partió mi querida madre: María Soledad Sécul Taboada. Todos la conocían como Lula. Ayer le celebramos sus 87 años de vida” , indicó el candidato.

“La recordaremos siempre por su gran espíritu de servicio; su generosidad; su carácter; su extraordinaria mano en la cocina (especialmente su pan de pascua único; sus merengues y sus postres inigualables); sus tortas de cumpleaños para hijos y nietos; su sentido de justicia; las millones de enseñanzas que nos dejó y sus deseos de siempre mantener unida a la familia”, agregó el periodista.

“Descansa querida mamá. Aquí seguiremos tu legado y te echaremos mucho de menos. Todos te queremos mucho”, cierra el mensaje del postulante a la Presidencia.

María Soledad Sécul Taboada es autora del libro “Adioses y Reencuentro”, en el que narra de forma novelada las vivencias de su familia desde la salida de su bisabuelo desde las isla Brac de Croacia, hasta llegar a Punta Arenas, donde se asentaron.