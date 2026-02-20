SUSCRÍBETE
    A una semana de su puesta en marcha: casi 200 mil pasajes en Metro se han pagado con tarjetas bancarias

    Las cifras indican que la mayoría de las transacciones con este método de pago se han hecho en estaciones céntricas. Desde Metro aseguraron que se está "observando una adopción gradual" del sistema.

    Paula Pareja

    El pasado viernes 13 de febrero inició la marcha blanca del sistema de pago con tarjetas bancarias en Metro de Santiago y el Tren Nos-Estación Central. A una semana de la nueva modalidad, el tren subterráneo entregó un balance sobre su ejecución.

    Las cifras indican que entre el 13 y el 18 de febrero, 198.876 transacciones se han realizado con tarjetas bancarias.

    Los número también reflejan que durante ese periodo las estaciones que concentraron el mayor número de pagos con este método fueron: Tobalaba, Universidad de Chile, Los Leones, La Moneda, Estación Central, Santa Lucía, Universidad de Santiago, Manquehue, Plaza de Armas y Pedro de Valdivia.

    De acuerdo a Metro estos registros reflejarían “una fuerte adopción” del sistema en zonas de alto flujo y nodos de combinación.

    En cuanto a la participación de los distintos medios de pago, el promedio diario durante la primera semana muestra que las tarjetas Bip! tuvieron un 45,4% de uso, el sistema QR un 20,7%, la TNE y TAM un 31,4% de uso y el sistema de tarjetas y billeteras digitales (EMV) un 2,5%.

    Al respecto, el gerente general (s) de Metro, Rodrigo Terrazas, señaló que “estos primeros días de marcha blanca confirman que la incorporación del pago con tarjetas se está desarrollando de forma segura y controlada”.

    Estamos observando una adopción gradual, especialmente en estaciones de alto flujo, y lo más importante es que el sistema ha operado sin incidencias relevantes para los usuarios. Esto nos permite seguir avanzando con confianza en este proceso de modernización del acceso al transporte público”, sostuvo.

