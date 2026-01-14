SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Abogada de familia Chuñil cuestiona detenciones de hijos de la víctima y adelanta que solicitarán remover a la fiscal del caso

    “No nos han dado la posibilidad,pero probablemente pediremos que ella nos siga adelante con la investigación", sostuvo.

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio
    La abogada de la familia de Julia Chuñil Karina Riquelme. JAVIER SALVO/ATON CHILE

    La abogada de la familia de Julia Chuñil Cutricura, Karina Riquelme, salió este miércoles en defensa de sus representados e hijos de la víctima de desaparición, Pablo San Martín, Jeanette Troncoso y Javier Troncoso, quienes fueron detenidos junto a su excuñado por su presunta responsabilidad en este caso.

    La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó esta mañana que a los hijos de la víctima fueron detenidos como presuntos autores del delito de parricidio, mientras que al exyerno de Chuñil se le atribuye la autoría de los delitos de robo con violencia y homicidio calificado.

    En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, Riquelme llamó a “que la sociedad toda observe que tenemos que ser rigurosos con lo que está sucediendo, en particular con lo que se afirma respecto de una familia que perdió a su madre y que lleva más de un año denunciando que se han afirmado mentiras en su contra”.

    “Por lo que yo tengo entendido -porque nadie de la fiscalía se ha comunicado conmigo aún sabiendo que yo soy la abogada de ellos desde abril en adelante- existiendo medidas cautelares a nivel internacional porque la fiscalía no ha desarrollado las líneas de investigación que denunció la familia en contra de personas bastante poderosas del sector, porque no pidieron las cámaras a tiempo respecto de los lugares donde ella se perdió, en particular las cámaras de la forestal vecina donde ella se perdió y porque se ha apremiado ilegítimamente a Jeanette Troncoso”, añadió.

    Seguidamente dijo que la fiscal Esquivel “es quien fue denunciada por un delito sumamente grave como es apremio ilegítimo, delitos que además el pueblo mapuche, acá en el sur, ha denunciado a lo largo de los años". “Y no nos olvidemos que la semana pasada se demostró judicialmente cómo la cúpula de inteligencia de Carabineros ha manipulado pruebas para inculpar a mapuche”, acusó en alusión al caso Huracán.

    “Respecto de las pruebas que se han dicho que hay en contra de los hijos y que se han filtrado a la prensa, cada vez que yo he ido a la carpeta de investigación he podido demostrar que lo que se ha afirmado es falso. Han dicho que ha habido sangre en la casa de, por ejemplo, uno de los hijos. Eso era falso. El informe pericial bioquímico lo descartaba. Y eso nunca salió luego en la prensa. Cuando se detiene, se incrimina el mapuche. Cuando se deja libre nadie dice nada”, reclamó.

    Luego, en declaraciones recogidas por radio Biobío, Riquelme adelantó las próximas medidas que tomarán: “No nos han dado la posibilidad,pero probablemente pediremos que ella nos siga adelante con la investigación".

    El caso Chuñil

    El caso generó revuelo mediático cuando se dio a conocer que Chuñil, de 70 años, era conocida como activista ambiental y mapuche, y que antes de su desaparición, acaecida el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, sostuvo una disputa por un predio con un empresario de la zona, Juan Carlos Morstadt, a quien los hijos apuntan como el principal sospechoso. En redes sociales también se popularizó la pregunta “¿Dónde está Julia Chuñil?“.

    Entre los hitos públicos del caso se cuenta lo que trascendió de una interceptación telefónica al empresario y las diligencias de la Fiscalía dirigidas hacia los hijos de Chuñil, hoy detenidos. Según dijo la defensa de la familia Chuñil en septiembre, Morstdat habría afirmado que la adulta mayor fue quemada. También Riquelme denunció que su representada, Jeannette Troncoso, sufrió apremios ilegítimos de parte de un funcionario de Carabineros, en presencia de la fiscal Esquivel.

    Por otro lado, a mediados de octubre Reportajes T13 dio a conoce que el Ministerio Público manejaba dos tesis investigativas. La primera relacionada a Morstdat y la segunda al entorno familiar de Chuñil. Esta última hipótesis apuntaba a que sus hijos habrían atentado en su contra por disputas familiares relacionadas a un terreno de propiedad de la víctima. También se reveló que en una carretilla había sangre de Pablo San Martín en una carretilla que fue utilizada por Julia Chuñil el día de su desaparición.

    Otro de los elementos que causó debate público fue el estatus de activista medioambiental de Julia Chuñil. El Presidente Gabriel Boric la calificó de esta manera y dijo que su caso “merece verdad y justicia”. La fiscal Esquival descartó esta calificación: “No existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural".

    Más sobre:Julia ChuñilKarina RiquelmeJeanette Troncoso ChuñilPablo San Martín ChuñilJavier Troncoso Chuñil

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    PC al rojo: Ministros Vallejo, Gajardo y Cataldo enfrentan a Jadue y envían carta de protesta al partido

    Lo más leído

    1.
    Robo con violencia, homicidio y parricidio: Fiscalía detalla causas de detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil

    Robo con violencia, homicidio y parricidio: Fiscalía detalla causas de detención de hijos y exyerno de Julia Chuñil

    2.
    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    Sangre, contradicciones y hostigamientos: las pistas que llevaron a la detención de tres hijos y el exyerno de Julia Chuñil

    3.
    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    Kast se inclina por Fernando Rabat, exintegrante de la defensa de Pinochet, para encabezar el Ministerio de Justicia

    4.
    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    Boric anuncia que formalizará la candidatura de Bachelet a la Secretaría General de la ONU

    5.
    El Minsal de Kast toma forma: los nombres que se afinan para acompañar a May Chomali

    El Minsal de Kast toma forma: los nombres que se afinan para acompañar a May Chomali

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    El nuevo requisito que se exigirá al solicitar o renovar la licencia de conducir

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil
    Chile

    Tras detención de cuatro imputados: Carabineros realiza excavaciones en la casa de Julia Chuñil

    “Fidel Castro fue un dictador”: dichos de Boric sobre Cuba desatan nuevo round con el PC

    Tensión en las derechas: Ley de Reajuste se transforma en prueba de gobernabilidad de futuro oficialismo

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”
    Negocios

    El recado del diputado Agustín Romero a Chile Vamos por reajuste: “Les pediría que voten en conciencia”

    Entrega del hospital privado de Quillota, otros nueve hospitales y un bono por más de US$ 150 millones: el plan que detalló Sudmédica

    13.000 pensionados quedaron sin PGU por error, pero el IPS y el propio presidente Boric prometen reponer el beneficio

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno
    El Deportivo

    Juan Martín Lucero rescinde con Fortaleza y se acerca a la U con el mayor salario del fútbol chileno

    Tomás Asta-Buruaga agradece el apoyo de Daniel Garnero tras su renovación en la UC: “El profe empujó esta vuelta”

    Con homenaje a la U de Russo del 96: Adidas revela las nuevas camisetas de Universidad de Chile para esta temporada

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico
    Finde

    Ñam 2026: lo que debes saber de la nueva edición del festival gastronómico

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias
    Cultura y entretención

    ¿Quitarle los reconocimientos?: el duro debate que se abre en España ante las acusaciones contra Julio Iglesias

    El concierto que el presidente Boric más lamenta haberse perdido y con qué músico sigue en contacto

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”
    Mundo

    Nicolás Albertoni, exvicecanciller de Uruguay: “Bachelet sería una gran secretaria general de la ONU”

    Estados Unidos congela el procesamiento de visas para 75 países, incluyendo Brasil, Uruguay y Colombia

    EE.UU. evacúa tropas de su base militar en Qatar ante posible acción en Irán

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender