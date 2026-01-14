Abogada de familia Chuñil cuestiona detenciones de hijos de la víctima y adelanta que solicitarán remover a la fiscal del caso

La abogada de la familia de Julia Chuñil Cutricura, Karina Riquelme, salió este miércoles en defensa de sus representados e hijos de la víctima de desaparición, Pablo San Martín, Jeanette Troncoso y Javier Troncoso, quienes fueron detenidos junto a su excuñado por su presunta responsabilidad en este caso.

La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel, informó esta mañana que a los hijos de la víctima fueron detenidos como presuntos autores del delito de parricidio, mientras que al exyerno de Chuñil se le atribuye la autoría de los delitos de robo con violencia y homicidio calificado.

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, Riquelme llamó a “que la sociedad toda observe que tenemos que ser rigurosos con lo que está sucediendo, en particular con lo que se afirma respecto de una familia que perdió a su madre y que lleva más de un año denunciando que se han afirmado mentiras en su contra”.

“Por lo que yo tengo entendido -porque nadie de la fiscalía se ha comunicado conmigo aún sabiendo que yo soy la abogada de ellos desde abril en adelante- existiendo medidas cautelares a nivel internacional porque la fiscalía no ha desarrollado las líneas de investigación que denunció la familia en contra de personas bastante poderosas del sector, porque no pidieron las cámaras a tiempo respecto de los lugares donde ella se perdió, en particular las cámaras de la forestal vecina donde ella se perdió y porque se ha apremiado ilegítimamente a Jeanette Troncoso”, añadió.

Seguidamente dijo que la fiscal Esquivel “es quien fue denunciada por un delito sumamente grave como es apremio ilegítimo, delitos que además el pueblo mapuche, acá en el sur, ha denunciado a lo largo de los años". “Y no nos olvidemos que la semana pasada se demostró judicialmente cómo la cúpula de inteligencia de Carabineros ha manipulado pruebas para inculpar a mapuche”, acusó en alusión al caso Huracán.

“Respecto de las pruebas que se han dicho que hay en contra de los hijos y que se han filtrado a la prensa, cada vez que yo he ido a la carpeta de investigación he podido demostrar que lo que se ha afirmado es falso. Han dicho que ha habido sangre en la casa de, por ejemplo, uno de los hijos. Eso era falso. El informe pericial bioquímico lo descartaba. Y eso nunca salió luego en la prensa. Cuando se detiene, se incrimina el mapuche. Cuando se deja libre nadie dice nada”, reclamó.

Luego, en declaraciones recogidas por radio Biobío, Riquelme adelantó las próximas medidas que tomarán: “No nos han dado la posibilidad,pero probablemente pediremos que ella nos siga adelante con la investigación".

El caso Chuñil

El caso generó revuelo mediático cuando se dio a conocer que Chuñil, de 70 años, era conocida como activista ambiental y mapuche, y que antes de su desaparición, acaecida el 8 de noviembre de 2024 en Máfil, sostuvo una disputa por un predio con un empresario de la zona, Juan Carlos Morstadt, a quien los hijos apuntan como el principal sospechoso. En redes sociales también se popularizó la pregunta “¿Dónde está Julia Chuñil?“.

Entre los hitos públicos del caso se cuenta lo que trascendió de una interceptación telefónica al empresario y las diligencias de la Fiscalía dirigidas hacia los hijos de Chuñil, hoy detenidos. Según dijo la defensa de la familia Chuñil en septiembre, Morstdat habría afirmado que la adulta mayor fue quemada. También Riquelme denunció que su representada, Jeannette Troncoso, sufrió apremios ilegítimos de parte de un funcionario de Carabineros, en presencia de la fiscal Esquivel.

Por otro lado, a mediados de octubre Reportajes T13 dio a conoce que el Ministerio Público manejaba dos tesis investigativas. La primera relacionada a Morstdat y la segunda al entorno familiar de Chuñil. Esta última hipótesis apuntaba a que sus hijos habrían atentado en su contra por disputas familiares relacionadas a un terreno de propiedad de la víctima. También se reveló que en una carretilla había sangre de Pablo San Martín en una carretilla que fue utilizada por Julia Chuñil el día de su desaparición.

Otro de los elementos que causó debate público fue el estatus de activista medioambiental de Julia Chuñil. El Presidente Gabriel Boric la calificó de esta manera y dijo que su caso “merece verdad y justicia”. La fiscal Esquival descartó esta calificación: “No existen antecedentes que permitan afirmar que ejerciera una labor política o de activista organizada. Más bien se trataba de una mujer dedicada a su familia y sus actividades agrícolas, con una vida propia del ámbito rural".