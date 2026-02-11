Abogado de Larraín defiende credenciales de ProCultura y dice que vínculos con Orrego “son naturales y explicables”

La Corte de Apelaciones de Santiago dará a conocer este jueves su resolución respecto a los recursos de la Fiscalía de Antofagasta y el Consejo de Defensa del Estado para revertir el fallo del 7° Juzgado de Garantía de Santiago del 3 de febrero de 2026 que desestimó la solicitud de dejar en prisión preventiva a Alberto Larraín.

Este miércoles se desarrollaron las alegaciones ante la apelación del Ministerio Público y la parte querellante.

La audiencia se va a retomar este 12 de febrero, a partir de las 10.30 horas para que los magistrados den a conocer su decisión.

“No es amistad íntima”

En la audiencia en el tribunal de alzada, Cristián Arias, abogado del psiquiatra que lideraba la fundación ProCultura, manifestó una serie de cuestionamientos a las imputaciones que realizó el Ministerio Público.

Cristián Arias rechazó el planteamiento que hizo el fiscal Cristián Aguilar respecto a que “vínculos laborales, de amistad y políticos” entre Larraín y Claudio Orrego fueron determinantes para el convenio por $1.600 millones que pagó el Gobierno Regional de Santiago a la fundación por el programa de prevención del suicidio Quédate.

“No es amistad íntima, nadie ha negado los vínculos previos y son naturales y explicables. Eso significa que no hay una infracción al deber de prioridad”, planteó el defensor.

En esa línea, aseguró que “los fondos están bien asignados” y que “al momento que se hace la asignación y se transfieren, se hace conforme a derecho”.

Asimismo, el abogado defendió la idoneidad de la fundación para llevar a cabo el programa Quédate, indicando que “no hay ningún dato técnico que diga que ProCultura no tenía las competencias”.

Por otro lado, hizo ver que la fundación contaba además con la ventaja de tener la espalda financiera para firmar las pólizas asociadas al proyecto.

“ProCultura era capaz de levantar pólizas de seguro como en efecto se hizo, porque ya tenía experiencia en muchos proyectos adjudicados, rendidos y todos con éxito durante 14, 15 años (…) y eso aseguró justamente que los fondos hoy día están bajo seguro”, apuntó Arias.