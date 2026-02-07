Carabineros del Retén Río Puelo atendieron un procedimiento por un accidente de tránsito con resultado de muerte ocurrido en el kilómetro 65 de la ruta V-69, en el sector Cascajal, comuna de Cochamó, Región de Los Lagos. El hecho dejó tres personas fallecidas y una lesionada.

Según información policial, el accidente involucró a dos matrimonios provenientes de Santiago, quienes se encontraban de vacaciones en la zona y se desplazaban en un vehículo arrendado.

Por causas que son materia de investigación, el automóvil habría sufrido un volcamiento, cayendo a las aguas del Estuario del Reloncaví, a la altura del Puente Cascajal I.

Accidente de tránsito deja tres fallecidos tras volcamiento de vehículo en río Puelo. Imagen referencial. NICOLAS KLEIN/ATON

Producto del siniestro, dos mujeres de 58 años y un hombre de 60 años perdieron la vida en el lugar .

En tanto, el cuarto ocupante del vehículo, un hombre de 65 años, resultó con lesiones de diversa consideración, siendo trasladado de urgencia al Cesfam de Río Puelo y posteriormente derivado al Hospital de Puerto Montt, donde permanece internado.

Por instrucción del Ministerio Público, las causas del accidente serán investigadas por la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, con el fin de esclarecer la dinámica del hecho y determinar eventuales responsabilidades.