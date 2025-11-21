Actriz Yuyuniz Navas y crimen de la familia Cruz-Coke: “He colaborado en prestar declaración como todos los vecinos”

Mediante una declaración pública en sus redes sociales, la actriz Yuyuniz Navas explicó su vinculación con la investigación del triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos mellizos adolescentes, ocurrido en la propiedad de la familia en la calle La Cañada de La Reina, el 18 de octubre.

“Debo señalar que ese día me encontraba de visita en la casa de una persona de mi confianza. Son lugares que transito frecuentemente y que por casualidad son cercanos al lugar de los hechos. He colaborado en prestar declaración como todos los vecinos del sector que estábamos en un día normal”, señaló Navas.

La actriz afirmó que como ciudadana chilena cumplirá con todo lo que la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público requieran.

“No estoy implicada en los hechos y mi obligación como la de cualquier otro ciudadano que respeta las instituciones es estar disponible para lo que se requiera”, recalcó.

Navas, hija de la exanimadora de TV Eliana de Caso, sostuvo que su nombre al ser conocido “genera especulaciones”.

La profesional dijo que los “titulares equívocos” respecto al caso, además de dañar su honra e imagen, “perjudican la investigación y pierden el foco de un proceso judicial que las autoridades del país deben conducir en base a esclarecer los hechos, dar consuelo y justicia a esa familia”.