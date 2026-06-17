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    Acusan a Corporación Municipal de Colina de gastar casi $13 millones en álbumes y láminas del Mundial en “compras fragmentadas”

    Fundación América Transparente expuso que la entidad habría dividido la compra en dos procesos separados para mantener cada operación bajo el límite permitido para las adquisiciones ágiles. Antecedentes apuntan a que ambos contratos fueron adjudicados al mismo proveedor y por montos idénticos.

    Por 
    Roberto Martínez

    Una nueva controversia sobre el uso de recursos públicos fue denunciada este martes por la Fundación América Transparente, que acusó a la Corporación Municipal de Colina de haber realizado una presunta fragmentación de compras en la adquisición de álbumes y láminas del Mundial de Fútbol 2026, mecanismo que, según la organización, habría permitido evitar un proceso de licitación pública.

    La entidad cuestionó la forma en que se concretó la compra de material vinculado al popular álbum coleccionable del torneo deportivo, apuntando a eventuales irregularidades administrativas en la utilización de fondos municipales.

    “¿Quién no ha soñado con completar el álbum del Mundial? En la Corporación Municipal de Colina se lo tomaron muy en serio, ¡pero con plata de todos los vecinos! Revisamos sus registros y encontramos un ‘dribleo’ administrativo que roza lo legal”, señaló la organización.

    Compra de álbumes y sobres

    De acuerdo con los antecedentes expuestos, la Corporación Municipal de Colina adquirió un total de 1.700 álbumes del Mundial 2026, justificando la operación como una iniciativa orientada a “apoyar actividades recreativas y educativas”.

    Sin embargo, la fundación sostuvo que posteriormente también se compraron 6.800 sobres de láminas, argumentándose en esta ocasión que el objetivo era “fortalecer la integración estudiantil”.

    La organización señaló que ambas adquisiciones, aunque formalmente separadas, correspondían en la práctica a una misma iniciativa.

    “La Corporación compró 1.700 álbumes del Mundial 2026. ¿La justificación? Apoyar ‘actividades recreativas y educativas’. Pero un álbum no sirve de nada sin las láminas, así que también adquirieron 6.800 sobres, esta vez con el objetivo de fortalecer la ‘integración estudiantil’”, indicó.

    19/05/2026 - ALBUM DEL MUNDIAL 2026. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Acusan fragmentación para evitar licitación

    El principal cuestionamiento planteado por la fundación apunta al mecanismo utilizado para concretar las compras.

    Según explicó la entidad, en lugar de realizar una licitación por el monto total de la adquisición, ésta se habría dividido en dos procesos independientes, para poder acceder a la modalidad de compra ágil.

    “En lugar de levantar una licitación, dividieron la adquisición en dos ‘compras ágiles’ distintas. ¿Y quién fue el afortunado ganador de ambas ventas? Exactamente el mismo proveedor: Grupo Tradenix SpA”, sostuvo América Transparente.

    La organización afirmó que esta práctica podría constituir una fragmentación de compras, mecanismo que consiste en dividir artificialmente una adquisición para evitar los procedimientos de contratación más exigentes contemplados por la normativa.

    Montos idénticos

    Uno de los elementos que llamó la atención de la fundación fue que ambas adquisiciones fueron adjudicadas por exactamente el mismo valor.

    Según detallaron, la compra de los álbumes tuvo un costo de $6.497.876, mientras que la adquisición de los sobres de láminas alcanzó idéntica cifra.

    Los montos son la prueba del ‘golazo’. La compra de los álbumes costó exactamente $6.497.876. ¿Y las láminas? Costaron exactamente los mismos $6.497.876. Al partir una compra de 13 millones de pesos por la mitad, lograron mantener cada boleta por debajo del límite legal”, afirmó la organización.

    De esta forma, se indicó que el monto total de ambas operaciones alcanzaría los $12.995.752, cifra que, según la denuncia, habría sido dividida para mantener cada contratación dentro de los márgenes permitidos para compras ágiles.

    “A esta práctica se le llama fragmentación de compras. Es una vía rápida para evadir la competencia, la transparencia y elegir a dedo”, advirtió la entidad.

    Asimismo, agregó que el correcto uso de los recursos públicos debe garantizar procedimientos transparentes independientemente del tipo de bienes adquiridos.

    “Ya sean sobres del Mundial o artículos de oficina, los recursos del Estado exigen probidad real, no ‘jueguito de piernas’ para eludir la ley”, concluyó.

    Hasta el momento, la Corporación Municipal de Colina no ha emitido una respuesta pública respecto de los cuestionamientos formulados por la Fundación América Transparente.

    Más sobre:Corporación Municipal de ColinaÁlbumLáminasFundación América TransparenteMundial de Fútbol 2026Licitación públicaFondos municipalesCompra ágilFragmentación de comprasGrupo Tradenix SpANacional

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