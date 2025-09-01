SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

⁠Ad portas del 18: el 63% de los chilenos percibe alza en accidentes de tránsito y la mayoría cree que imprudentes son “los otros”

Un estudio sobre seguridad vial elaborado por Cadem, Conaset e ISA Vías apunta a automovilistas y motociclistas como culpables, seguidos de conductores de micros y buses. Eso sí, el 90% de los encuestados se considera prudente al conducir.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca
JAVIER SALVO/ATON CHILE

En menos de tres semanas las calles y carreteras del país volverán a llenarse de viajes y traslados de cara a las celebraciones por las Fiestas Patrias. Pero junto con la alegría del 18 de septiembre, también asoma una de las fechas más riesgosas del calendario vial. Se trata de los siniestros provocados por conducción imprudente, exceso de velocidad y consumo de alcohol y drogas.

En la antesala de este escenario, Cadem, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) e ISA Vías presentaron el Estudio de Opinión Pública sobre Seguridad Vial en Chile 2025, que revela cómo perciben y enfrentan los chilenos este problema.

El sondeo fue realizado entre el 11 y 13 de julio a hombres y mujeres mayores de 18 años de todos los niveles socioeconómicos y regiones del país (el 52% mujeres, y el 48%, hombres).

JAVIER SALVO/ATON CHILE

Dentro de sus principales resultados arrojó que un 63% de los encuestados cree que los accidentes de tránsito han aumentado en comparación con años anteriores, una percepción que se intensifica entre las mujeres (67%). Pero pese a este escenario, solo un 19% considera probable sufrir un accidente, aun cuando un 44% de los encuestados aseguró ya haber sufrido uno en su vida.

“La encuesta refleja una paradoja que ya habíamos visto en 2022: las personas reconocen la siniestralidad vial, pero no la perciben como un riesgo propio, sino como algo que les ocurre a otros”, explica la secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante.

Vía pública

El sondeo también arrojó que el 90% de los encuestados se considera prudente al conducir, pero cuando evalúan a los demás, los califican como imprudentes o arriesgados. Automovilistas (38%) y motociclistas (25%) son vistos como los actores más riesgosos, seguidos por los conductores de micros y buses (16%).

A ellos se ha sumado un actor reciente: los scooters eléctricos y su mala utilización. Es más, un 86% de los encuestados ve como peligroso andar sin luces o reflectantes en este medio de transporte.

En cuanto a conductas riesgosas al momento de conducir, un 94% cree que lo es el hacerlo bajo los efectos del alcohol, mientras que un 93% cree que lo es pasarse un semáforo en rojo; un 91% piensa que es adelantar en zonas no permitidas; y un 90%, llevar niños sin cinturón o fuera de su silla de auto.

Aunque para expertos, la percepción dista de la realidad. “Que el 94% de las personas reconozca que manejar bajo los efectos del alcohol es muy peligroso, pero que esta conducta siga provocando muertes y lesiones en nuestras calles, nos habla de una disociación peligrosa entre lo que sabemos y lo que hacemos”, advierte Carolina Figueroa, presidenta de la Fundación Emilia.

Y agrega que esto “es el reflejo de un sistema que no logra transformar el conocimiento en prevención real. Mientras no exista una fiscalización robusta, una sanción cierta y visible, y un mensaje coherente desde el Estado y sus agencias, seguiremos viendo cómo la conciencia no se traduce en acción. Y esto no es solo un problema cultural: es una falla estructural de nuestras políticas de seguridad vial”.

Algo que comparten desde ISA Vías, donde advierten sobre las conductas riesgosas que persisten en las carreteras. “Vemos con preocupación cómo las personas realizan acciones imprudentes para su seguridad, la de otros usuarios y la de los trabajadores en la ruta, pese a saber sus posibles consecuencias”, señala el gerente general, Andrés Contreras, por lo que buscan enfrentar estas prácticas “a través de la comunicación con los usuarios, la coordinación con Carabineros para mayores controles y el correcto mantenimiento de las vías”.

Mayor fiscalización

El grupo que menos percibe riesgos es el de jóvenes entre 18 y 34 años. Para Figueroa, este segmento requiere mensajes distintos y campañas que hablen en su lenguaje. “La prevención en este grupo debe ser más directa y cercana, acompañada de políticas públicas que impongan consecuencias claras”, sostiene.

A la vez, existe un amplio respaldo a medidas más estrictas: el 76% apoya fiscalizar el uso del celular al volante y el 73% se muestra a favor de implementar licencias con puntos, como ocurre en otros países.

Desde Fundación Emilia plantean que la evidencia del estudio debería empujar a un cambio de enfoque. “La primera causa de siniestros viales en Chile es la conducción no atenta a las condiciones del tránsito, seguida por el exceso de velocidad. Sin embargo, estas prácticas no tienen una penalización proporcional ni una percepción de riesgo instalada en la ciudadanía”, enfatiza Figueroa.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En esa línea, destaca la urgencia de avanzar en la puesta en marcha del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones (CATI), que permitiría fiscalizar la velocidad y revisar las sanciones asociadas a otras causas de accidentes. “La seguridad vial debe dejar de ser vista como un tema de responsabilidad individual y asumirse como una política pública integral, con tres pilares: educación vial permanente, fiscalización efectiva y sanciones creíbles”, afirma.

Desde Conaset reconocen que el gran desafío sigue siendo cerrar la brecha entre lo que las personas declaran y lo que efectivamente hacen en las calles. “La mayoría reconoce la importancia de la movilidad segura, pero continúa manteniendo conductas riesgosas”, señala Infante.

En esa línea, plantea que se requiere “fortalecer la educación vial en todos los usuarios, no solo conductores y peatones, aumentar la fiscalización y generar un cambio cultural que se mantenga en el tiempo”. A su juicio, la meta es que la convivencia vial “se entienda como una responsabilidad compartida para lograr una movilidad realmente segura”.

Más sobre:Seguridad vialCademConasetAccidente de tránsitoFundación Emilia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ipom de septiembre: economistas ven que techo del PIB 2025 estará entre 2,5% y 2,75% y leve alza en inflación

Autoridades de Gaza denuncian nuevo ataque israelí contra hospital de Al Aqsa: es el décimo cuarto en toda la ofensiva

Zelensky informa detención de sospechoso de asesinato del expresidente del parlamento de Ucrania

Mujer resulta con lesiones tras caer a las vías del Metro: tramo de la Línea 5 fue suspendido por la emergencia

Metro suspende servicio en tramo de Línea 5 por “persona en la vía”: mujer resultó lesionada

Quién ofrece más “paz social”: críticas de esposo de Matthei a Kast abren nueva pugna en la derecha

Lo más leído

1.
Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 31 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

2.
Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

Expulsan a 65 ciudadanos extranjeros de nuestro país: vuelo chárter tendría como destino Colombia y República Dominicana

3.
Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

Encuesta Cadem: Kast y Jara mantienen empate técnico y el republicano lidera en los atributos más relevantes para ser Presidente

4.
Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

5.
Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Crisis habitacional: Montes apunta a cambiar financiamiento de viviendas y alega que “no podemos vivir sólo del Presupuesto”

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

Las claves para bajar el consumo eléctrico y ahorrar en la cuenta de la luz

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

“No me importa lo que digan de mi cuerpo”: la experiencia de Serena Williams con la inyección para bajar de peso

Servicios

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Rayo Vallecano vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

Septiembre llega con cambio de hora: cuándo es, qué zonas están excluidas y qué hay que hacer

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Arsenal por la Premier League en TV y streaming

⁠Ad portas del 18: el 63% de los chilenos percibe alza en accidentes de tránsito y la mayoría cree que imprudentes son “los otros”
Chile

⁠Ad portas del 18: el 63% de los chilenos percibe alza en accidentes de tránsito y la mayoría cree que imprudentes son “los otros”

Mujer resulta con lesiones tras caer a las vías del Metro: tramo de la Línea 5 fue suspendido por la emergencia

Metro suspende servicio en tramo de Línea 5 por “persona en la vía”: mujer resultó lesionada

Ipom de septiembre: economistas ven que techo del PIB 2025 estará entre 2,5% y 2,75% y leve alza en inflación
Negocios

Ipom de septiembre: economistas ven que techo del PIB 2025 estará entre 2,5% y 2,75% y leve alza en inflación

Fontaine defiende propuesta de “Chao préstamo al Estado” de Kast: “Es una mejora de la reforma, no es un cambio”

Acusa que los números “no nos dan”: vocero económico de Matthei apunta a Kast por propuesto ajuste fiscal de US$6.000 millones

Probé durante un mes este reloj inteligente que mejoró mi sueño, aunque trae menos autonomía
Tendencias

Probé durante un mes este reloj inteligente que mejoró mi sueño, aunque trae menos autonomía

La simple y divertida actividad que puede reducir el riesgo de demencia, según investigaciones

Estas son las razones por las que podrías no estar descansando bien

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”
El Deportivo

Aníbal Mosa y la muerte de hincha en el Monumental: “Carabineros tenía la palabra final y decidieron que continuara el partido”

La crítica de Michael Clark tras el Superclásico: “Se debió suspender; murieron tres personas en seis meses en este estadio y no pasa nada”

Alexis Sánchez viaja a España para fichar por el Sevilla

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual
Finde

Cómo inscribirse a la Experiencia Cósmica Inmersiva para explorar el universo a través de la realidad virtual

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 30 y 31 de agosto

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto

Green Day en Chile: la patineta eterna
Cultura y entretención

Green Day en Chile: la patineta eterna

He visto a todos caer: un relato de Jaime Bayly

Dominga Sotomayor y su filme basado en el libro Limpia: “Lo que no quería hacer era una crítica a los cuicos”

Autoridades de Gaza denuncian nuevo ataque israelí contra hospital de Al Aqsa: es el décimo cuarto en toda la ofensiva
Mundo

Autoridades de Gaza denuncian nuevo ataque israelí contra hospital de Al Aqsa: es el décimo cuarto en toda la ofensiva

Zelensky informa detención de sospechoso de asesinato del expresidente del parlamento de Ucrania

Nueva flotilla solidaria con Greta Thunberg a bordo zarpa hacia Gaza mientras Israel intensifica su ofensiva

Familias distintas, un mismo gesto: acoger
Paula

Familias distintas, un mismo gesto: acoger

¿Salud pública o control? La polémica ley japonesa de la cintura

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”