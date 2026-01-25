Al menos tres fallecidos tras incendio registrado en Cerro Placeres en Valparaíso

Un incendio tuvo lugar durante la madrugada de este domingo en el sector Cerro Placeres de Valparaíso, dejando al menos tres personas fallecidas .

Según información preliminar, a eso de las 04.30 horas personal de Carabineros se constituyó en el pasaje Millaray, tras una alerta por un incendio estructural.

En el lugar se verificó que dos viviendas fueron consumidas en su totalidad por el fuego. De acuerdo con los antecedentes el incendio se habría iniciado en una de las casas y posteriormente se propagó a la otra, por causas que aún están en investigación.

En uno de los inmuebles residían cuatro personas: dos adultos mayores y dos menores de edad. En un primer momento, su paradero era desconocido.

Posteriormente, tras controlar el siniestro, Bomberos realizó labores de remoción de escombros, instancia en la que se confirmó el fallecimiento de tres personas , cuyas identidades aún no han sido establecidas oficialmente. Además, se mantiene la búsqueda de una cuarta persona, que correspondería a uno de los ocupantes de la vivienda.

Por instrucción del Ministerio Público, la PDI quedó a cargo de las diligencias para determinar el origen del incendio y esclarecer las circunstancias del hecho.