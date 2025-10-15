SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Alcalde de La Florida firmará decreto municipal para iniciar segunda fase de desalojo de la toma Dignidad

Junto con ello, el municipio va a desplegar operativos psicosociales y de apoyo habitacional en el sector.

Por 
Javiera Arriaza
 
Luciano Jiménez

El alcalde de La Florida, Daniel Reyes, firmará este jueves el decreto municipal que da inicio al proceso de desalojo de los dos tercios restantes del Campamento Dignidad. Esto tras concretarse la primera etapa del proceso.

Este nuevo decreto es el acto administrativo que permite notificar oficialmente a las familias que aún permanecen en el lugar, y posteriormente su publicación en el Diario Oficial. Luego, se avanzará en la segunda fase del desalojo en coordinación con la Delegación Presidencial.

“Tal como señalamos oportunamente, la zona en la cual hoy día se encuentra actualmente la Toma Dignidad es una zona que representa un riesgo aluvional. Decidimos proceder al desalojo de la franja de 30 metros más inmediata de la ribera norte de la quebrada, por cuanto aquella era la que representaba un mayor nivel de riesgo”, explicó el alcalde Reyes.

Añadiendo que “administrativamente, es un decreto que declara la inhabitabilidad de la zona, por cuanto justamente está declarada como una zona de exclusión por riesgo aluvional, lo que excluye cualquier posibilidad de residencia”.

Asimismo, desde el municipio indicaron que una vez publicado este decreto en el Diario Oficial, las personas que viven en la toma tienen 60 días para hacer abandono voluntario del lugar y estiman que la publicación podría ser a mediados de noviembre.

“Pretendemos proceder al desalojo antes del mes de marzo del próximo año, de manera tal que vamos a erradicar el 100% de la toma”, aseveró Reyes.

Junto con ello, el municipio va a desplegar operativos psicosociales y de apoyo habitacional en el sector, para que las familias que aún permanecen en la Toma Dignidad puedan acceder a información y orientación sobre los subsidios de arriendo y otros programas sociales y de vivienda.

Paralelamente, se realizará un registro de mascotas, de manera que las personas puedan informar qué animales tienen y, en caso de que lo deseen, facilitar su adopción anticipada. En el primer operativo —correspondiente al primer tercio desalojado— se rescataron y reubicaron más de un centenar de perros y gatos, la mayoría de los cuales ya fueron adoptados.

Más sobre:Toma DignidadLa FloridaDaniel Núñez

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Aseguran que Trump habría autorizado operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

La autocrítica de Jeannette Jara sobre el progresismo: “El principal problema es la desconexión con la ciudadanía”

Valencia insiste en que “hay distintas hipótesis” en caso Chuñil y dice que responderá sobre cambio de fiscal esta semana

América Móvil (ClaroVTR) reafirma interés por activos de Telefónica en Chile y destaca su “buen momento” en el país

Cordero respalda dichos de Boric sobre crimen de Ronald Ojeda y tesis sobre Venezuela: “No hay otro móvil posible”

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Lo más leído

1.
Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

Activista por la prevención del VIH falleció este fin de semana: despiden a Carolina del Real en misa en Las Condes

2.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

3.
Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

Byung-Chul Han y sus escritos buscando a Dios: “En la actualidad, nuestra atención gira en torno al yo”

4.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

5.
La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

La provocativa reflexión de Don Francisco ante la Enade: “En este país demonizamos el éxito”

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

La reacción de los extranjeros al Tiny Desk de 31 Minutos: el show chileno que conquistó el mundo

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Qué es el viento puelche, el fenómeno que dejará rachas de 60 km/h en el centro sur de Chile

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Quién era Carolina del Real, activista chilena por la prevención del VIH que falleció a los 45 años

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Qué deberías comer y beber para dormir mejor, según investigaciones científicas

Servicios

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

Anuncian la fecha del próximo Black Inmobiliario: cómo revisar los precios especiales para casas y departamentos

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días
Chile

¿Sube o baja la bencina? Revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

La autocrítica de Jeannette Jara sobre el progresismo: “El principal problema es la desconexión con la ciudadanía”

América Móvil (ClaroVTR) reafirma interés por activos de Telefónica en Chile y destaca su “buen momento” en el país
Negocios

América Móvil (ClaroVTR) reafirma interés por activos de Telefónica en Chile y destaca su “buen momento” en el país

EE.UU. ofrece a China prorrogar tregua arancelaria si retira los controles a tierras raras

Holding de Avianca, Gol y Wamos quiere debutar en la bolsa de Estados Unidos

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio
Tendencias

Por qué las personas mayores tienen más caídas en la primavera, según un estudio

Qué enfermedad tenía D’Angelo, el exitoso cantante que falleció a los 51 años

Tiempo en Santiago: ¿Llueve hoy en la Región Metropolitana?

El cambio de arquera no funcionó: los penales privan a Colo Colo de jugar la final de la Copa Libertadores
El Deportivo

El cambio de arquera no funcionó: los penales privan a Colo Colo de jugar la final de la Copa Libertadores

La U se preocupa por el calendario: Michael Clark le pide a Pablo Milad en Paraguay la suspensión del Clásico Universitario

El complejo traspié que sufrió en el Senado la indicación que prohíbe la multipropiedad absoluta de los clubes

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello
Cultura y entretención

Una noche de risas: Pedro Ruminot regresa a Gran Arena Monticello

Cineasta argentina Albertina Carri participa del Festival de Cine de Valdivia y presenta su nuevo libro “Cine vivo”

AC/DC podría venir a Chile: alistan gira por Sudamérica para marzo de 2026

Aseguran que Trump habría autorizado operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro
Mundo

Aseguran que Trump habría autorizado operaciones encubiertas de la CIA para derrocar a Maduro

El desembarco en Chile de Denaria, la asociación de defensa del dinero en efectivo

Las dudas sobre la fase 2 del acuerdo de alto el fuego: desmilitarización de Hamas y salida del Ejército israelí de Gaza

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo