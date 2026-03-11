Alcalde de Puerto Varas repudia el “cobarde” ataque a carabinero Javier Figueroa: “Este tipo de violencia no es común”

El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, expresó su pesar e indignación por el ataque que sufrió el carabinero Javier Eduardo Figueroa Manquemilla la madrugada de este miércoles.

El ataque que terminó con el uniformado siendo baleado tuvo lugar en el marco de una fiscalización a sujetos que bebían alcohol en la vía férrea.

Gárate dijo que fue “un ataque cobarde por parte de un delincuente que en este minuto está siendo buscado”.

“En ese contexto, quiero al mismo tiempo hacer un llamado a la reflexión y por supuesto a la acción. Hoy día ninguna comuna en Chile está exenta de la crisis de seguridad que estamos enfrentando a nivel nacional y no puede ser que de un procedimiento de ingesta de alcohol se escale inmediatamente a una situación como esta", planteó.

En esa línea, el jefe comunal ratificó el apoyo del municipio a la institución policial e hizo un llamado al gobierno entrante de José Antonio Kast para trabajar en contra de la delincuencia.

“Este tipo de violencia no es común en nuestra comuna y por lo mismo hago un llamado a las autoridades entrantes de que podamos trabajar de manera inmediata en conjunto para que así podamos enfrentar esta situación. En ese contexto como municipio estamos haciendo todos los esfuerzos para así poder mantener la seguridad de nuestra comuna pero necesitamos el apoyo de todas las instituciones”, manifestó.

