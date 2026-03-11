SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Alcalde de Puerto Varas repudia el “cobarde” ataque a carabinero Javier Figueroa: “Este tipo de violencia no es común”

    "Hoy día ninguna comuna en Chile está exenta de la crisis de seguridad que estamos enfrentando a nivel nacional", reflexionó el jefe comunal Tomás Gárate.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Pericias de Labocar en lugar en que fue baleado Javier Figueroa. Foto: captura video YouTube CHV

    El alcalde de Puerto Varas, Tomás Gárate, expresó su pesar e indignación por el ataque que sufrió el carabinero Javier Eduardo Figueroa Manquemilla la madrugada de este miércoles.

    El ataque que terminó con el uniformado siendo baleado tuvo lugar en el marco de una fiscalización a sujetos que bebían alcohol en la vía férrea.

    Gárate dijo que fue “un ataque cobarde por parte de un delincuente que en este minuto está siendo buscado”.

    “En ese contexto, quiero al mismo tiempo hacer un llamado a la reflexión y por supuesto a la acción. Hoy día ninguna comuna en Chile está exenta de la crisis de seguridad que estamos enfrentando a nivel nacional y no puede ser que de un procedimiento de ingesta de alcohol se escale inmediatamente a una situación como esta", planteó.

    En esa línea, el jefe comunal ratificó el apoyo del municipio a la institución policial e hizo un llamado al gobierno entrante de José Antonio Kast para trabajar en contra de la delincuencia.

    “Este tipo de violencia no es común en nuestra comuna y por lo mismo hago un llamado a las autoridades entrantes de que podamos trabajar de manera inmediata en conjunto para que así podamos enfrentar esta situación. En ese contexto como municipio estamos haciendo todos los esfuerzos para así poder mantener la seguridad de nuestra comuna pero necesitamos el apoyo de todas las instituciones”, manifestó.

    .

    Más sobre:PolicialCarabinerosPuerto VarasSeguridadDelincuencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    Carabinero baleado en Puerto Varas: PDI trabaja en coordinación con la policía uniformada y no se descarta emboscada

    Nuevo ministro Segpres: “La información de que la Cámara iba a ser presidida por Alessandri, yo la tenía temprano”

    “Yo creo que el cable chino ya se acabó”: embajador Judd aborda polémica y destaca figura de Kast

    Lo más leído

    1.
    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    De las últimas medidas de Boric: Chile se convierte en el tercer país con más kilómetros de océanos protegidos

    2.
    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    Suprema da un giro y declara ilegal que la Contraloría se abstenga de recibir reclamos de funcionarios a contrata

    3.
    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    Alerta sanitaria para cáncer, el anuncio que alista Kast para enfrentar las listas de espera

    4.
    Gobierno argentino firma extradición de Galvarino Apablaza y traslado se ejecutaría este jueves

    Gobierno argentino firma extradición de Galvarino Apablaza y traslado se ejecutaría este jueves

    5.
    El debut de Steinert en Seguridad: viaja a Puerto Varas junto al general Araya por ataque contra sargento de Carabineros

    El debut de Steinert en Seguridad: viaja a Puerto Varas junto al general Araya por ataque contra sargento de Carabineros

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    El peso de La Moneda: el antes y después del gabinete de Gabriel Boric en fotos

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Cómo el hallazgo de un hueso en España sostiene que Aníbal utilizó elefantes de guerra, según una investigación

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Una pausa del calor en Santiago: anuncian la llegada de aire frío a la Región Metropolitana a partir de este día

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a PSG vs. Chelsea por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bodo/Glimt vs. Sporting por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Bayer Leverkusen vs. Arsenal por la Champions League

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”
    Chile

    Fiscal Nacional y ataque contra carabinero en Puerto Varas: “Confiamos en que los hechos pronto se esclarezcan”

    Sedini no descarta cambios en agenda de Kast por ataque a carabinero en Puerto Varas

    Llegó la cama y los veladores: hoy el Presidente Kast duerme en La Moneda

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio
    Negocios

    La Asociación de AFP anuncia a León Fernández de Castro como nuevo líder del gremio

    Los cargos clave donde el gobierno de Kast terminará de utilizar las “balas de plata”

    Cencosud conmemora a Horst Paulmann a un año de su muerte

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato
    Tendencias

    Qué se sabe del tiroteo contra la casa de Rihanna y quién es la acusada por intento de asesinato

    Cómo fue el tiroteo en el consulado de Estados Unidos en Toronto y qué se sabe del incidente

    2 recomendaciones para fortalecer la confianza y el autoestima de los niños, según una especialista

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte
    El Deportivo

    “Hay un perjuicio” y “estamos a disposición”: las diversas reacciones que genera Natalia Duco como ministra del Deporte

    La reflexión final de Paqui Meneghini en su adiós a la U: “Asumo mi responsabilidad y por eso también salgo”

    Final Frontier Patagonia: ciclistas de todo el mundo recorren 2.900 kilómetros que unen a Chile y Argentina

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Tecnología

    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL

    Cómo es Yesim, la eSim que promete mantenerte conectado a Internet en todo momento durante tus viajes

    Review de la Starlink Mini: el Internet satelital más portátil disponible en Chile

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile
    Cultura y entretención

    Campanas, cañones y un largo solo de guitarra: los cinco momentos que marcarán el show de AC/DC en Chile

    Por qué los presidentes de Chile vivieron en La Moneda

    Muere Tita Colodro, histórica productora de la televisión chilena

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”
    Mundo

    Eléonore Caroit, ministra francesa: “Es importante en esta transición de Chile que podamos también estar presentes”

    Presidente de Bolivia recuerda su vida en Chile durante el exilio: Aquí “empecé a entender la importancia de la democracia”

    Tres buques son atacados en el estrecho de Ormuz y uno de ellos es evacuado por un incendio

    Hummus de palta
    Paula

    Hummus de palta

    Hablemos de amor: Crecer entre mujeres

    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte