    Nacional

    Alcaldesa de Quinta Normal y cadáver que camión dejó frente a su casa: “Ni yo ni mi equipo hemos recibido amenazas”

    "Lo más importante acá es que se puedan esclarecer los hechos”, recalcó Karina Delfino, antes de reunirse con el ministro de Seguridad, Luis Cordero.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    En la antesala de una reunión con el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, dialogó con la prensa a propósito del hallazgo de un cadáver que un camión dejó frente a su domicilio en un caso que investiga la Fiscalía Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Región Metropolitana.

    “Esto nos sigue dando fuerza para seguir trabajando y seguir coordinando las distintas acciones para poder tener una comuna mejor y una comuna segura. Esto finalmente nos da fuerza para trabajar con nuestros vecinos y vecinas, y lo más importante acá es que se puedan esclarecer los hechos”, recalcó la jefa comunal.

    Delfino explicó que el trabajo pericial que se viene desarrollando por el equipo especializado del Ministerio Público implica un pormenorizado análisis de registros de cámaras de televigilancia para hacer una fiel reconstrucción de lo ocurrido con el camión tres cuartos que dejó la caja con el cuerpo frente a su domicilio.

    Asimismo, puntualizó que ella y su entorno no han sido objeto de amenazas.

    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    “No, no he recibido amenazas. He comentado varias veces y yo no he recibido amenazas, más allá de que hemos hecho harto trabajo en función de la seguridad de nuestros vecinos y vecinas, hemos sacado campamentos, hemos derribado más de 10 casas, de hecho ahora para el mes de marzo está programada también derribar una casa asociada a distintos tipos de delitos, pero la verdad en lo particular ni yo ni mi equipo hemos recibido amenazas”, afirmó.

    La autoridad evitó a especular respecto a lo ocurrido e hizo hincapié en que “acá las instituciones tienen que hacer su trabajo, tienen que investigar, tienen que recoger toda la información necesaria”.

    “Yo creo que eso es lo más importante, porque además es una víctima que es mujer, que también se conoce, entonces yo creo que acá es importante, que se pueda dilucidar qué es lo que ocurrió y para eso nosotros vamos a colaborar”, indicó.

