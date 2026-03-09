El macabro hallazgo del cadáver de una mujer frente al domicilio de la alcaldesa de Quinta Normal

Un macabro hallazgo se registró en la comuna de Quinta Normal, luego de que vecinos alertaran sobre un bulto abandonado en la vía pública que posteriormente se confirmó contenía el cadáver de una mujer, el cual además habría sido dejado frente al domicilio de la alcaldesa Karina Delfino.

Según informó la Municipalidad de Quinta Normal, la situación fue advertida inicialmente por residentes del sector, quienes denunciaron la presencia de un objeto sospechoso en medio de la calle.

Tras recibir el aviso, personal de la Dirección de Aseo municipal acudió al lugar para retirar el bulto, pero durante el procedimiento los trabajadores detectaron indicios de que al interior había un cuerpo, lo que motivó la activación inmediata de los protocolos policiales correspondientes.

Desde el municipio confirmaron que el cuerpo fue depositado frente a la vivienda de la jefa comunal, señalando además que la administración local colaborará con las autoridades para el esclarecimiento del caso.

“La municipalidad entregará todos los antecedentes y colaboración que se requiera para una rápida investigación de este caso”, indicaron en una declaración oficial.

Víctima estaba maniatada y dentro de una caja

Al respecto, la fiscal Camila Palma, del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), explicó que el hallazgo fue informado inicialmente por Carabineros y que, debido a las características del hecho, se dispuso la concurrencia de equipos especializados.

DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

La persecutora agregó que se instruyeron diligencias a la Policía de Investigaciones, particularmente a la Brigada de Homicidios, junto con peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim).

Según los antecedentes preliminares recopilados hasta ahora, la víctima corresponde a una mujer que fue encontrada maniatada y al interior de una caja.

“Conforme a los antecedentes preliminares, se ha logrado establecer que la víctima corresponde a una persona de sexo femenino, la cual se encontraba maniatada y al interior de una caja”, indicó Palma.

La fiscal añadió que el hallazgo se produjo durante la jornada del sábado, luego de que vecinos del sector alertaran a las autoridades.

Hallazgo tras denuncia por mal olor

Por su parte, el comisario Danilo Sepúlveda, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la PDI, detalló que el descubrimiento ocurrió cerca de las 15.30 horas de este domingo, cuando residentes del sector detectaron el bulto que emanaba mal olor.

De acuerdo con el oficial, trabajadores municipales acudieron al lugar y procedieron a retirarlo.

“Cuando el bulto fue trasladado al camión de basura, los trabajadores se percataron de que al interior había elementos que hacían presumir que se encontraba un cadáver envuelto”, señaló.

Tras ello, se dio aviso a Carabineros, quienes confirmaron el hallazgo y activaron el procedimiento policial.

Identificación de la víctima

El comisario Sepúlveda explicó que los especialistas trabajan en la obtención de huellas necrodactilares, procedimiento que permitirá establecer la identidad de la víctima.

En paralelo, equipos policiales están revisando cámaras de seguridad del sector y recabando testimonios de testigos, con el objetivo de determinar cómo y cuándo fue abandonado el cuerpo en el lugar.

Otro elemento relevante para la investigación es que –según informó el comisario Sepúlveda- el cadáver presentaba un avanzado estado de putrefacción, apuntando a que la muerte de la víctima pudo haber ocurrido con anterioridad al momento en que el cuerpo fue abandonado en la vía pública.

Por esta razón, la causa exacta de muerte deberá ser establecida por el Servicio Médico Legal (SML) mediante la autopsia correspondiente.

Asimismo, la PDI indicó que todas las personas que tuvieron contacto con el hallazgo del cuerpo están siendo entrevistadas, como parte de las diligencias iniciales.